Chladoňová sa vyhla pádu a bude bojovať o cenný dres. Jej krajanka bola na Gire v úniku

Na začiatku síce museli cyklistky zvládnuť pomerne náročné stúpanie prvej kategórie Passo del Tonale, ale to vrcholilo vyše sto kilometrov pred páskou.

"Mali sme veľké šťastie, že sme boli úplne vpredu a vyhli sa pádu. Zostali sme vpredu tri, Barbara (Guarischiová) to potiahla a v závere Lotte (Kopecká) takisto odviedla skvelú prácu," uviedla víťazka etapy.

Rolu najväčšej favoritky napokon suverénne potvrdila holandská šampiónka Lorena Wiebesová, pre ktorú to bolo už 106. víťazstvo profesionálnej kariére.

Tomu sa našťastie vyhla Viktória Chladoňová , ktorá prišla do cieľa na 73. mieste, no vďaka pravidlu o ochrannej zóne jej bol pripísaný čas víťazky.

V celkovom poradí je naďalej sedemnásta a tiež tretia medzi pretekárkami do 25 rokov. Na rozdiel od tímových kolegýň sa nezapájala do vytvárania pozície pre Vosovú, čo len potvrdilo, že tím s ňou má veľké plány.

V dobrom svetle sa ukázala aj druhá slovenská cyklistka Nora Jenčušová, ktorá zaútočila 74 km pred cieľom a dlhých 50 km jazdila osamotene na čele pretekov. Dostihnúť ju chcela Maďarka Petra Zsankóvá, no neuspela.

Jenčušová, ktorá vyhrala šprintérsku prémiu, prišla do cieľa na 83. mieste. V celkovom poradí naďalej figuruje v druhej stovke, no svojím útokom pripomenula svoje vystúpenie na OH v Paríži, kde bola takisto sama v úniku.

V stredu je na programe 142 km dlhá horská etapa z Castella Tesino s cieľovým stúpaním do Pianezze (1. kategória, 10,9 km, 7,4 percenta, pozn.).