    VIDEO: Rušný záver úvodnej etapy zvládol najlepšie Američan. Pelotón sa po páde rozdelil

    Luke Lamperti vyhráva prvú etapu na Paríž-Nice.
    Luke Lamperti vyhráva prvú etapu na Paríž-Nice. (Autor: REUTERS)
    TASR|8. mar 2026 o 18:12
    Medzi favoritov na celkové prvenstvo patrí aj Jonas Vingegaard.

    Paríž - Nice 2026

    Výsledky - 1. etapy (Acheres – Carrieres-sous-Poissy, 170,9 km):

    Poradie

    Meno

    Tím

    Krajina

    Čas

    1.

    Luke Lamperti

    EF Education-EasyPost

    USA

    3:45:17 h

    2.

    Vito Braet

    Lotto-Intermarché

    Belgicko

    rovnaký čas

    3.

    Orluis Aular

    Movistar Team

    Venezuela

    rovnaký čas

    4.

    Milan Fretin

    Cofidis

    Belgicko

    rovnaký čas

    5.

    Biniam Girmay Hailu

    NSN Cycling Team

    Eritrea

    rovnaký čas

    6.

    Jensen Plowright

    Alpecin-Premier Tech

    Austrália

    rovnaký čas

    Americký cyklista Luke Lamperti vyhral v nedeľu 1. etapu prestížnych pretekov Paríž - Nice.

    Jazdec tímu EF Education-EasyPost sa na 170,9 km dlhej trati z Acheres do Carrieres-sous-Poissy presadil v záverečnom špurte pred Vitom Braetom z Belgicka (Lotto) a tretím Venezuelčanom Orluisom Aularom (Movistar).

    Záver nedeľnej etapy poznačil pád, ktorý rozdelil pelotón. V pondelok čaká na jazdcov 187 km dlhá rovinatá etapa.

    VIDEO: Posledné kilometre 1. etapy na Paríž - Nice 2026

    Medzi favoritov na celkové prvenstvo patria dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard z Dánska či Španiel Juan Ayuso.

    Priebežné celkové poradie

    Poradie

    Meno

    Tím

    Krajina

    Čas

    1.

    Luke Lamperti

    EF Education-EasyPost

    USA

    3:45:17 h

    2.

    Vito Braet

    Lotto-Intermarché

    Belgicko

    + 6 s

    3.

    Orluis Aular

    Movistar Team

    Venezuela

    + 10 s

    4.

    Milan Fretin

    Cofidis

    Belgicko

    + 10 s

    5.

    Biniam Girmay Hailu

    NSN Cycling Team

    Eritrea

    + 10 s

    6.

    Jensen Plowright

    Alpecin-Premier Tech

    Austrália

    + 10 s

    VIDEO: Rušný záver úvodnej etapy zvládol najlepšie Američan. Pelotón sa po páde rozdelil
    dnes 18:12
