VIDEO: Rušný záver úvodnej etapy zvládol najlepšie Američan. Pelotón sa po páde rozdelil

Paríž - Nice 2026
Americký cyklista Luke Lamperti vyhral v nedeľu 1. etapu prestížnych pretekov Paríž - Nice.
Jazdec tímu EF Education-EasyPost sa na 170,9 km dlhej trati z Acheres do Carrieres-sous-Poissy presadil v záverečnom špurte pred Vitom Braetom z Belgicka (Lotto) a tretím Venezuelčanom Orluisom Aularom (Movistar).
Záver nedeľnej etapy poznačil pád, ktorý rozdelil pelotón. V pondelok čaká na jazdcov 187 km dlhá rovinatá etapa.
VIDEO: Posledné kilometre 1. etapy na Paríž - Nice 2026
Medzi favoritov na celkové prvenstvo patria dvojnásobný víťaz Tour de France Jonas Vingegaard z Dánska či Španiel Juan Ayuso.
Priebežné celkové poradie
Poradie
Meno
Tím
Krajina
Čas
1.
Luke Lamperti
EF Education-EasyPost
USA
3:45:17 h
2.
Vito Braet
Lotto-Intermarché
Belgicko
+ 6 s
3.
Orluis Aular
Movistar Team
Venezuela
+ 10 s
4.
Milan Fretin
Cofidis
Belgicko
+ 10 s
5.
Biniam Girmay Hailu
NSN Cycling Team
Eritrea
+ 10 s
6.
Jensen Plowright
Alpecin-Premier Tech
Austrália
+ 10 s