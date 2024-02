Triatlon ju nebavil. V cyklistike vyhráva so Saganovým podpisom na prilbe

BRATISLAVA. Blíži sa záver kariéry Petra Sagana, no medzi juniormi rastie na Slovensku niekoľko veľkých talentov. Jednou z najväčších je 17-ročná Viktória Chladoňová.

Chladoňová sa nešetrila a jazdila aj na čele skupiny. V poslednom okruhu sa skupina viac natiahla. Najskôr sa pokúšala ujsť Fergusonová, nepodarilo sa jej to. Asi kilometer pred cieľom nastúpila 18-ročná Francúzka a vybojovala si titul.

„Som veľmi šťastná z toho, že sa mi podarilo získať bronz. Boli veľmi ťažké podmienky, ale išlo sa mi celkom dobre. Myslím si, že kľúčový bol ten posledný ťažký dlhý výjazd, kde sa to napokon rozhodlo.

„Som veľmi rada, že sa mi tak darí. Je to úžasný pocit. Je to pre mňa prekvapenie. Nečakala som, že sa mi bude takto dariť a že budem zdolávať aj staršie súperky,“ vravela Chladoňová pre Sportnet vlani.

„V budúcnosti by som chcela jazdiť okrem cyklokrosu aj horskú cyklistiku. Chcem sa pokúsiť v horskej dostať aj na olympiádu,“ vraví.

V posledných rokoch nemalo Slovensko silného pretekára, ktorý by mohol na medzinárodných podujatiach bojovať o najlepšie priečky.

Medailu z cyklokrosového šampionátu vybojoval v mladom veku Peter Sagan (striebro na ME juniorov) a Róbert Gavenda (titul na ME juniorov a MS do 23 rokov).

Cyklokros nemá celosvetovo veľkú popularitu a je fenoménom najmä v Belgicku a v Holandsku. V posledných rokoch však práve z tohto odvetvia prišli do veľkej cyklistiky výrazné osobnosti - Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock či Zdeněk Štybar.