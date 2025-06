Chladoňovú teší, že doma ukázala, čo je v nej. Plán ideálne vyšiel, v tíme bude jedinečná

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU. Keď moderátor zahlásil, že Viktória Chladoňová prichádza do cieľovej rovinky, fanúšikovia začali tlieskať i vyťahovali mobily.

Trasa so štartom aj cieľom v Bánovciach nad Bebravou nebola pre Chladoňovú výnimočnou výzvou. Necelých 99 kilometrov a 1240 nastúpaných metrov sú výrazne nižšie parametre, s ktorými sa stretáva počas sezóny.

"Znamená to pre mňa veľa. Je to cennejšie ako minulý rok, keď som bola ešte juniorka. Veľmi sa teším, že si tento dres budem môcť obliecť už budúci týždeň na Giro d’Italia," uviedla mladá pretekárka.

Zaútočila som v poslednom kole, hoci som výbušnosť špeciálne netrénovala. Viackrát som sa obzrela za seba a potom som už dala do toho všetko," prezradila.

"Vyšlo mi to presne tak, ako som si to naplánovala, takže som maximálne spokojná. Stúpanie bolo krátke, nebolo treba špekulovať a ísť naplno.

Najbližších dvanásť mesiacov tak bude nosiť biely dres so slovenskou trikolórou, pokiaľ nebude na pretekoch líderkou niektorej klasifikácie.

Pre Chladoňovú to bol druhý slovenský titul v priebehu troch dní, keďže vo štvrtok nenašla premožiteľku ani v časovke. V tej nadelila Jenčušovej 38 sekúnd.

V závere mohla rozdávať úsmevy, zdraviť divákov aj predviesť víťazné gesto, keď sa uklonila ako herečka v divadle. Bolo to efektné a zaslúžené.

Po národnom šampionáte čaká Chladoňovú vystúpenie na Giro d’Italia. Hoci je medzi profesionálkami iba prvú sezónu, bude to pre ňu už druhá Grand Tour.

Na Gire pôjde tím Visma-Lease a Bike v mierne pozmenenej zostave, chýbať bude napríklad víťazka Paríž - Roubaix Pauline Ferrand-Prévotová.

"Pred Girom sa cítim výborne, ale nemám veľké očakávanie a zatiaľ ani neviem, aké úlohy budem mať. Je to však Grand Tour, čo sa počíta.

Giro sú väčšie preteky ako Vuelta. Budú to ťažké preteky s náročnými stúpaniami, ale teším sa na to. Budem sa snažiť zájsť čo najlepšie, no konkurencia bude veľká," dodala čerstvá majsterka Slovenska.