Chladoňová obstála na výbornú, hodnotí tréner. Na Gire sa nezľakla ani novej pozície

Na prvý pohľad má väčší lesk titul tenistky Mii Pohánkovej vo Wimbledone , no 16. miesto Viktórie Chladoňovej na Giro d'Italia má veľkú cenu.

"Určite cítila veľký tlak a očakávania. Skok z juniorskej kategórie medzi profesionálky je obrovský, ale Viki dokázala, že je to pripravená.

Pre ňu je veľký prínos, že takéto situácie zažíva už v mladom veku," vraví v rozhovore pre Sportnet jej bývalý tréner Branislav Kacina.

Biely dres bol zatiaľ privysoko

Športový riaditeľ Jan Boven povedal, že tím môže odchádzať s dobrým pocitom, pretože mladé cyklistky, vrátane Chladoňovej, jazdili fantasticky.

Istý čas pripadal do úvahy aj súboj o biely dres pre najlepšiu pretekárku do 23 rokov, ale napokon sa ukázalo, že pre mladú Slovenku je to ešte skoro.