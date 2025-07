Výnimočný výsledok Chladoňovej. Ženské Giro d'Italia dokončila v elitnej dvadsiatke

správu aktualizujeme...

IMOLA. Pred štartom 36. ročníka ženských pretekov Giro d'Italia by taký výsledok určite brala. Od druhej Grand Tour sezóny nemala veľké očakávania, no chcela predviesť to najlepšie zo seba.

Po ôsmej etape týždňových pretekov je jasné, že sa jej to s gráciou poradilo. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila v poslednej náročnej etape 21. miesto a v celkovom hodnotení ukončila slávne preteky na 16. pozícii.