Šance sú veľmi dobré. V Nemecku sú presvedčení, že TdF 2029 odštartuje v Berlíne

Tour naposledy odštartovala Nemecku v roku 2017.

Organizátori v Nemecku sú presvedčení, že najprestížnejšie cyklistické etapové preteky Tour de France odštartujú v roku 2029 v Berlíne.

Predseda iniciatívy Grand Depart Allemagne Thomas Hofmann v stredu pre agentúru AFP uviedol, že verí, že organizátor pretekov, spoločnosť Amaury Sport Organisation (ASO), udelí právo usporiadať štart nemeckej metropole.

„Máme veľmi dobré rokovania. ASO považuje naše šance v kandidatúre na rok 2029 za veľmi, veľmi dobré,“ povedal Hofmann.

Okrem štartu v Berlíne plán počíta aj s tým, že preteky povedú cez tri spolkové krajiny vo východnom Nemecku - Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko. Hlavnými rivalmi nemeckého projektu sú návrhy z českej metropoly Prahy, ako aj zo Slovinska, rodnej krajiny cyklistu Tadeja Pogačara, ktorý vyhral štyri z uplynulých šiestich ročníkov Tour de France.

Štart pretekov v Nemecku by zároveň pripomenul 40 rokov od pádu Berlínskeho múru. „Máme lepší príbeh, to musí byť povedané. Sme odhodlaní realizovať náš model tri plus jeden,“ dodal Hofmann.

Konečné rozhodnutie padne v lete 2027. Štart najprestížnejších cyklistických pretekov sveta, známy ako Grand Depart, sa tradične koná v rôznych mestách a v uplynulých rokoch čoraz častejšie mimo Francúzska.

Ak by vybrali Berlín, bolo by to piaty raz, čo by sa Tour začala v Nemecku. Naposledy tam odštartovala v Düsseldorfe v roku 2017.

Pred zjednotením Nemecka hostil Grand Depart Západný Berlín v roku 1987, zatiaľ čo Frankfurt nad Mohanom ho organizoval v roku 1980 a Kolín nad Rýnom v roku 1965.

V období rokov 2022 až 2027 sa štart Tour konal alebo bude konať v zahraničí vo všetkých prípadoch okrem jedného. Ročník 2026 sa má začať v Barcelone, zatiaľ čo budúcoročné preteky odštartujú v škótskom Edinburghu.

