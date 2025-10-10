    Giro bude opäť štartovať mimo Talianska. Úvodných etáp sa zhostí balkánska krajina

    Trofej pre víťaza Giro d'Italia.
    Trofej pre víťaza Giro d'Italia. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    10. okt 2025 o 14:15
    Štart je naplánovaný na 9. mája.

    SOFIA. Cyklistické preteky Giro d’Italia odštartujú budúci rok v Bulharsku. S informáciou prišlo tamojšie ministerstvo turizmu už v auguste, v piatok ju oficiálne potvrdili organizátori podujatia.

    Balkánska krajina by mala hostiť úvodné tri etapy 109. ročníka, tú poslednú s cieľom v Sofii.

    Štart je naplánovaný na 9. mája, úvodná etapa by mala finišovať v meste Veliko Tarnovo, tá druhá v Plovdive a tretia v hlavnom meste. Bulharská vláda by mala údajne za túto možnosť zaplatiť 12,5 milióna eur.

    Kompletnú trasu, ktorou sa vydajú budúcoroční účastníci Gira, by mali organizátori predstaviť v polovici novembra.

    Rovnaký termín sa však spomínal aj minulý rok, napriek tomu sa predstavenie odložilo až na január. Podujatie odštartuje šestnástykrát mimo územia Talianska, po minuloročnom „Grande Partenza“ v Albánsku druhýkrát za sebou.

    dnes 14:15
