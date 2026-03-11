    VIDEO: Dán zvládol najlepšie špurt, zdolal aj Philipsena. Na čele zostal Mexičan

    Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen oslavuje po tom, čo prešiel cieľovou čiarou a vyhral tretiu etapu.
    Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen oslavuje po tom, čo prešiel cieľovou čiarou a vyhral tretiu etapu. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR, ČTK|11. mar 2026 o 16:56
    V špurte 221 km dlhej trate z Cortony do Magliano de' Marsi uspel nad oboma Belgičanmi.

    Tirreno - Adriatico 2026

    Výsledky 3. etapy Tirreno - Adriatico (Cortona – Magliano de' Marsi, 221 km):

    1.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    5:29:22 h

    2.

    Arnaud de Lie

    Belgicko

    Lotto Intermarche

    rovnaký čas

    3.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    rovnaký čas

    4.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    rovnaký čas

    5.

    Ivan Garcia Cortina

    Španielsko

    Movistar

    rovnaký čas

    6.

    Sam Welsford

    Austrália

    Ineos Grenadiers

    rovnaký čas

    Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen z tímu Decathlon CMA CGM sa stal víťazom stredajšej 3. etapy pretekov Tirreno - Adriatico.

    V špurte 221 km dlhej trate z Cortony do Magliano de' Marsi zdolal druhého Belgičana Arnauda de Lieho (Lotto Intermarche), tretí finišoval ďalší Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).

    V celkovom poradí sa nič nezmenilo, naďalej vedie Mexičan Isaac del Toro z tímu SAE Team Emirates - XRG.

    Záverečný šprint začal ako prvý domáci Talian Jonathan Milan, svoju pozíciu však neudržal.

    Z tretieho víťazstva v sezóne sa napokon radoval Andresen, ktorý za sebou udržal De Lieho a ďalšieho elitného belgického šprintéra Philipsena.

    VIDEO: Záver tretej etapy na Tirreno - Adriatico 2026

    Na čele má náskok štyroch sekúnd pred Talianom Giuliom Pellizzarim z Red Bullu Bora-Hansgrohe. Tretí je s mankom 14 sekúnd Američan Magnus Sheffield z Ineosu Grenadiers.

    Poradie po 3. etape

    1.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    SAE Team Emirates

    10:35:22 h

    2.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 4 s

    3.

    Magnus Sheffield

    USA

    INEOS Grenadiers

    + 14 s

    4.

    Alan Hatherly

    JAR

    Jayco AlUla

    + 18 s

    5.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 19 s

    6.

    Antonio Tiberi

    Taliansko

    Bahrajn Victorious

    + 21 s

