VIDEO: Dán zvládol najlepšie špurt, zdolal aj Philipsena. Na čele zostal Mexičan

Tirreno - Adriatico 2026
Výsledky 3. etapy Tirreno - Adriatico (Cortona – Magliano de' Marsi, 221 km):
1.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
5:29:22 h
2.
Arnaud de Lie
Belgicko
Lotto Intermarche
rovnaký čas
3.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
rovnaký čas
4.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
rovnaký čas
5.
Ivan Garcia Cortina
Španielsko
Movistar
rovnaký čas
6.
Sam Welsford
Austrália
Ineos Grenadiers
rovnaký čas
Dánsky cyklista Tobias Lund Andresen z tímu Decathlon CMA CGM sa stal víťazom stredajšej 3. etapy pretekov Tirreno - Adriatico.
V špurte 221 km dlhej trate z Cortony do Magliano de' Marsi zdolal druhého Belgičana Arnauda de Lieho (Lotto Intermarche), tretí finišoval ďalší Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).
V celkovom poradí sa nič nezmenilo, naďalej vedie Mexičan Isaac del Toro z tímu SAE Team Emirates - XRG.
Záverečný šprint začal ako prvý domáci Talian Jonathan Milan, svoju pozíciu však neudržal.
Z tretieho víťazstva v sezóne sa napokon radoval Andresen, ktorý za sebou udržal De Lieho a ďalšieho elitného belgického šprintéra Philipsena.
VIDEO: Záver tretej etapy na Tirreno - Adriatico 2026
Na čele má náskok štyroch sekúnd pred Talianom Giuliom Pellizzarim z Red Bullu Bora-Hansgrohe. Tretí je s mankom 14 sekúnd Američan Magnus Sheffield z Ineosu Grenadiers.
Poradie po 3. etape
1.
Isaac del Toro
Mexiko
SAE Team Emirates
10:35:22 h
2.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 4 s
3.
Magnus Sheffield
USA
INEOS Grenadiers
+ 14 s
4.
Alan Hatherly
JAR
Jayco AlUla
+ 18 s
5.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 19 s
6.
Antonio Tiberi
Taliansko
Bahrajn Victorious
+ 21 s