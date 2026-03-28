Etapový víťaz z Tour de France v roku 2022 končí v Španielsku. Brita vyradilo zranenie

Britský cyklista Thomas Pidcock sa nepostavil na štart šiestej etapy pretekov Okolo Katalánska. Jazdec tímu Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team nemohol štartovať pre zranenia, ktoré utrpel pri páde do rokliny v piatkovej etape.
Dvadsaťšesťročný Pidcock zišiel z cesty a zle odhadol zákrutu počas predposledného zjazdu dňa.
Brit finišoval v piatej etape s viac než 29-minútovou stratou na víťaza Jonasa Vingegaarda, no po zdravotnej prehliadke lekári usúdili, že najlepším rozhodnutím bude stiahnuť Pidcocka z pretekov.
„V dôsledku nehody utrpel poškodenie kostí a väzov, najmä pravého kolena a tiež pravého zápästia. Museli sme sa rozhodnúť, že ho z pretekov stiahneme,“ citoval tímového lekára Lorenza Emmerta portál BBC.
Etapový víťaz z Tour de France v roku 2022 mal v Katalánsku na konte dve pódiové umiestnenia a útočil na najlepšiu desiatku celkového poradia.
„Urobili sme všetko pre to, aby sme sa dostali na štart sobotňajšej etapy, ale, žiaľ, nie je to možné,“ povedal majster sveta v cyklokrose zo sezóny 2021/2022.