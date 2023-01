Francúzi verili, že zvíťazí na Tour. Teraz ho čaká posledná sezóna

Rovnako tomu bolo minulý rok aj v podaní ďalších dvoch cyklistických legiend - doma sa lúčil Talian Vincenzo Nibali a tiež Španiel Alejandro Valverde.

Pinot by mal v máji štartovať na Giro d´Italia a v lete na Tour de France, kde v roku 2014 obsadil tretie miesto v celkovej klasifikácii. Práve on mal ukončiť francúzskeho čakanie na víťaza, ale nepodarilo sa mu to.