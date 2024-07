Pri Pogačarovi nikdy neviete, aký je plán, usmieval sa kolega. Slovinec vraví, že sa nebude šetriť

Líder ho posielal dopredu, aby na malú chvíľu preniesol tlak na tím Vísma, ktorý musel udávať tempo v skupine favoritov. No hlavný cieľ bol, aby Pogačara Yates neskôr potiahol do cieľa. Teda aspoň kúsok.

„No nebol to náš plán. Ale pri Tadejovi nikdy neviete, ako to nakoniec bude. Ráno v autobuse hovoril: Adam, môžeš vyhrať etapu, ak pôjdeš naplno. Keď sa potom na mňa dotiahol, nedokázal som mu veľmi pomôcť, pretože už som bol trochu uvarený,“ doplnil.

„Či to bol plán? Skôr inštinkt. Chceli sme si ísť pre etapové víťazstvo. Vedel som, že ak sa dotiahnem na Adama, tak ma trochu môže potiahnuť do cieľa. Chcem poďakovať všetkým kolegom, dnes boli skvelí a táto výhra patrí im,“ hovoril v prvom rozhovore Pogačar.

„Vyhrať etapu na Tour je ozaj niečo o čom som ani nesníval, keď som bol malý chlapec. Zoberte si koľko ich vyhral Mark Cavendish. On je ako z inej planéty. Ale je to ukážka toho, že ak idete za svojim snom, môžete ho naplniť,“ vysvetľoval.

„Plán bol dotiahnuť to do šprintu (proti Vingegaardovi) a pokúsiť sa získať pár sekúnd. No nakoniec to vyšlo ešte lepšie. Tento výsledok je oveľe lepší. Dúfam, že nám toto nasadenie vydrží aj v ďalších dňoch.“

„Markovi rekord? Nie, použil som to len ako príklad. Keď som bol malý chlapec bolo to niečo úžasné sledovať jeho víťazstvá,“ doplnil Pogačar.

V celkovom poradí si poistil žltý dres. Odstup pred najväčším rivalom navýšil. Tretí Remco Evenepoel stráca 2:22 minúty.

Novinári britskej ITV mu položili otázku, či bude jazdiť v ďalších dňoch konzervatívne a šetriť svojimi silami.

„Dostávam veľa správ a v každom jednom rozhovore to hovoríte: jazdi konzervatívne, šetri energiu. Myslím však, že sa nikdy nezmením. Budem útočiť, keď to budem tak cítiť. Dnes to nebolo inak. Dnes to vyšlo, minule nie, ale takto to je. Rád

Vingegaard si verí, že zvíťazí

Visma ani Vingegaard neskladajú zbrane. Uznávajú silu Pogačara, no sobotňajšia etapa vraj bola viac v jeho prospech.

„Samozrejme neteší nás, že sme nabrali stratu, ale stalo sa. Záver bol menej strmý a to Jonasovi až tak nepasovalo. V cieli hovoril, že sa cítil veľmi dobre. Teraz bol jeden súper lepší. Dnes zvíťazil najsilnejší, ale zajtra je nový deň a nové príležitosti,“ reagoval pre Sporza športový riaditeľ tímu Visma Arthur van Dongen.

„Od Tadeja to bol veľmi silný útok. Ja však nie som sklamaný z môjho výkonu. Šiel som dobre. Isto, stratiť 40 sekúnd je sklamanie. Posledné tri kilometre neboli také prudké a dokonca tam bol aj krátky úsek s klesaním, čo pasuje viac Tadejovi. Tu získal najväčší rozdiel.