Pogačar štart na Roubaix nevylúčil. Pre teba to bude zákusok, povzbudzuje ho legenda klasík

„Som si stopercentne istý, že dokáže vyhrať, pretože je na bicykli veľmi zručný a Paríž – Roubaix v podstate ani nie sú ťažké preteky. Musíte sa čo najviac vyhýbať kameňom, brať do úvahy vietor a budete v pohode,“ vravel Boonen počas vyhlasovania Velo d’Or. „Pre teba to bude zákusok,“ povedal Pogačarovi.

Práve Roubaix je pre neho zatiaľ náročný rébus. Typovo to nie sú preteky, na ktorých by mal víťaziť.

„Tour sú najväčšie a najdôležitejšie etapové preteky. Tento rok som prišiel na to, že je možné za rok skombinovať aj dva veľké etapáky. Musíte to však dobre naplánovať, pripraviť sa na to a mať dostatok odpočinku,“ vysvetľoval.

Prekonať aktuálnu sezónu však bude náročné. Ak by sa mu podarilo, čo i len priblížiť k počtu triumfov v tomto roku, bol by to úspech.

„Táto sezóna bola moja najlepšia za celú kariéru. Možno to bola najlepšia sezóna za poslednú dekádu, ale to musia posúdiť iní ľudia. Bolo to výnimočné a ja som za to vďačný. Verím však, že sa ešte dokážem zlepšovať. Stále som relatívne mladý. Je to o práci na detailoch. Ak na sebe prestanete pracovať, alebo ak sa zhoršujete, bude lepšie skončiť,“ dodal 26-ročný Pogačar.