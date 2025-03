Český bajker štvrtýkrát vyhral extrémny zjazd. Vyrovnal sa slovenskej legende

BRATISLAVA. Aj extrémne zjazdy cyklistov majú svoje vrcholy. Tým, čo je pre cestných cyklistov Okolo Flámska či Paríž-Roubaix, je v ponímaní mestských zjazdov podujatie Valparaíso Cerro Abajo v čilskom Valparaise.

Odvážni bajkeri naberú rýchlosť a spustia sa do úzkych uličiek cez strmé schody a umelo vytvorené prekážky, dokonca nazrú aj niekomu do obývacích priestorov. Trať s dĺžkou 1,7 km zvyknú tí najlepší zvládnuť do dve a pol minúty.

Kráľom týchto nevšedných pretekov sa po štvrtý raz stal český reprezentant Tomáš Slavík, ktorý v počte prvenstiev vo Valparaíse dorovnal slovenskú legendu tohto športu - Filipa Polca.