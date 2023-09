Francúz zničil konkurenciu, Quick Step ukázal na Slovensku svoju silu

Jazdec tímu Soudal - Quick Step sa dostal do denného úniku, zvládol štyri vrchárske prémie a potom sa odhodlal k útoku ďaleko pred cieľom.

Cavagna zaútočil približne 60 kilometrov pred cieľom a na rýchlostnú prémiu v Herľanoch (51 km do cieľa, pozn.) prišiel osamotene.

Najlepším Slovákom bol úradujúci národný šampión Matúš Štoček, ktorý prišiel do cieľa v pelotóne s výraznou stratou na Cavagnu, ktorý si vybojoval aj červené číslo pre najbojovnejšieho jazdca etapy.

Vďaka svojej aktivite v úvode etapy, kde boli umiestnené až tri horské prémie, získal bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára Milan Vader (Jumbo - Visma), súťaž do 23 rokov vedie jeho tímový kolega Colby Simmons.

Priebeh 1. etapy pretekov Okolo Slovenska 2023

Stredajšia etapa mala zvlnený charakter so štyrmi vrchárskymi prémiami. Prvé tri boli na úvodných 30 km a viacero cyklistov sa na nich snažilo odpútať.

Aktívni ale boli hlavne jazdci World tímov.

Na prvých dvoch kopcoch sa to nikomu nepodarilo, no na Slanskom sedle (2. kat., 5,3 km, 4,7%) sa dostala do úniku veľmi silná skupina.