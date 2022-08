Prvýkrát vyhral na Grand Tour etapu. Evenepoel triumfoval v časovke

V 30,9 km dlhej časovke z Elche do Alicante mal o 48 sekúnd lepší čas ako druhý Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma a o 1:00 min ako tretí Francúz Remi Cavagna z Quick-Stepu.

"Náskok 48 sekúnd pred najbližším súperom je pre mňa prekvapením. Sledoval som, že môj tímový kolega Remi Cavagna zajazdil dobre. Bolo pre mňa perfektné vedieť už pred štartom, čo je treba zajazdiť pre dobrý výsledok.

Mnohí v druhej polovici trate spomaľovali. Aj mne oťažievali nohy, ale šliapal som do toho až do konca. Bolo to náročné, ale je úžasné triumfovať v červenom drese," tešil sa v cieli Evenepoel.

Priebežné poradie Vuelta a Espaňa 2022