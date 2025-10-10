V tíme s ňou do budúcnosti počítajú ako s líderkou. Chladoňová zažila úžasnú sezónu

BRATISLAVA. Slovenská cestná cyklistika má za sebou úspešnú sezónu, v ktorej sa o výborné výsledky postarala najmä dvojica Viktória Chladoňová a Lukáš Kubiš, no aj ďalší pretekári.
V uplynulých dňoch rezonovali najmä dve strieborné medaily z majstrovstiev sveta, ktoré len osemnásťročná pretekárka získala vo Rwande v kategórii do 23 rokov.
Chladoňová z tímu Visma-Lease a Bike v Kigali nastúpila ako najmladšia pretekárka v tejto vekovej kategórii, no napriek tomu patrila medzi najlepšie.
V individuálnej časovke ju zdolala iba Britka Zoe Bäckstedtová a v pretekoch s hromadným štartom iba Francúzka Célia Geryová.
„Nečakala som takýto úspech, lebo som ani tak veľmi nevedela, do čoho idem. Súperky som síce poznala z predchádzajúcich pretekov, ale že to dopadne až takto som nedúfala.
Som rada, že sa kategória U23 išla prvýkrát samostatne, lebo sme mali šancu bojovať o medaily. Pretože bojovať s o desať rokov staršími pretekárkami je ťažké,“ povedala.
Vedela, že na zlato nemá
Vychádzajúcu hviezdu svetovej cyklistiky už príliš nemrzí, že nezískala zlato a priznala, že v daný moment bolo ťažké vystúpiť na najvyšší stupienok:
„V daný moment som vedela, že na zlato asi nemám, pretože Francúzky to mali dobre rozohrané. Bola som v situácii, že som bola rada, že som druhá.
Dala som do toho všetko, snažila som sa to roztrhať a v závere mi pomohla práve Francúzka, tímová kolegyňa Marion Bunelová, ktorá pripravila rozhodujúci útok pre svoju krajinu a nepriamo pomohla aj mne.“
VIDEO: Viktória Chladoňová
Už o týždeň neskôr štartovala na európskom šampionáte vo Francúzsku, kde skončila deviata respektíve štvrtá taktiež v kategórii do 23 rokov.
Okrem toho vyhrala domáce tituly v časovke aj hromadných pretekoch už v kategórii elite žien a pripísala si ďalších desať umiestnení v Top 10 na medzinárodných podujatiach.
„Dúfam, že aj na budúci rok budem mať podobný program ako túto sezónu. Zúčastním sa na pretekoch, na ktorých nebudem líderka, keďže máme v tíme väčšie mená ako som ja. Ale budú aj menšie, kde budem mať možnosť bojovať o individuálne úspechy.
Tento rok som si to vyskúšala na Giro d´Italia a verím, že dostanem aj ďalšie šance,“ povedala s tým, že vo Visme s ňou do budúcnosti počítajú aj na post líderky na preteky Grand Tour.
Prelomová sezóna
Kubiš zažil prelomovú sezónu v novom pro tíme Unibet Tietema Rockets. Prvý veľký triumf dosiahol na 46. ročníku Cholet Agglo Tour, dokopy mal dvanásť umiestnení v Top 3 a až 30 v najlepšej desiatke.
Veľmi cenné sú šieste miesto na klasike Omloop Nieuwsblad, deviate na Kuurne-Brusel-Kuurne, kde sa zišli špičkoví šprintéri, či šieste celkovo na Okolo Dánska.
Na najvýznamnejších domácich pretekoch skončil štyrikrát druhý, vždy za Francúzom Paulom Magnierom a v celkovej klasifikácii obsadil šiestu priečku.
Na domácom šampionáte získal zlato v hromadných pretekoch a striebro v časovke. Za svoje výkony si už v prvej polovici sezóny vyslúžil predĺženie kontraktu do roku 2027.
„Sezóna dopadla tak, ako som ani nečakal. Keby mi pred ňou niekto povedal, že sa skončí takto, zasmial by som sa. Mal som viacero dobrých výsledkov, skvelú podporu tímu, posilníme sa ešte viac a veľmi sa teším na tú nasledujúcu,“ uviedol s tým, že jedným z vrcholov preňho boli domáce Okolo Slovenska:
„Preteky boli perfektne zorganizované. Pre mňa to bol jeden z najlepších pretekárskych zážitkov. Štyri druhé miesta a vysoko v celkovom poradí, v čo som ani nedúfal. Tieto preteky som ešte nevynechal."
Sezóna sa ešte neskončila
Na majstrovstvách sveta však neštartoval a na európskom šampionáte vrchársku trasu nedokončil.
„Obe podujatia boli profilovo veľmi náročné určené pre vrchárov. Zhodnotili sme to tak, že vzhľadom na cestovanie a vysokú nadmorskú výšku v Kigali budem štartovať len na ME.
Tam bol cieľ preliezť tie tri najväčšie kopce a potom sa dostať do úniku, ale dopadlo to inak. Martinovi Svrčekovi sa však podarilo tam dostať a myslím si, že sme dobre prezentovali slovenský dres,“ povedal na margo pretekov, ktoré dokončilo iba 17 pretekárov.
VIDEO: Peter Privara
Pre Kubiša sa sezóna ešte neskončila. Už v nedeľu bude štartovať na klasike Paríž - Tours a od 14. októbra ho čaká Okolo Holandska.
Okrem tejto dvojice zanechali silnú stopu aj ďalší slovenskí reprezentanti. Sofia Ungerová sa na MS umiestnila na 24. (časovka) a 28. mieste (preteky), na ME obsadila 15. miesto v časovke a 17. miesto v pretekoch.
Výborná sezóna
Matthias Schwarzbacher skončil na majstrovstvách sveta v časovke mužov U23 na 14. mieste a v pretekoch s hromadným štartom na 19. priečke.
Na ME si pripísal 12. miesto v časovke. Okrem toho získal aj domáci časovkársky titul a v marci si pripísal prvé víťazstvo medzi mužmi na Umag Classic.
Medzi mužmi U23 sa predstavil aj Adam Gross, ktorý obsadil 29. miesto v časovke. Nina Andacká zaznamenala na ME 13. miesto v časovke a 17. miesto v pretekoch junioriek.
„Máme za sebou výbornú sezónu. Naše ženy sú v rebríčku tak vysoko, ako ešte neboli. Ak by bola olympiáda, mohli by mať dve pretekárky. Vďaka bodom Kubiša sú aj muži vysoko v rebríčku UCI.
Štyrmi druhými miestami na Okolo Slovenska sa navyše zapísal do histórie. Preteky sme dostali aj do priamych prenosov na RTVS a Eurosporte. Toto sú také vrcholy okrem MS a ME,“ zhodnotil sezónu prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.