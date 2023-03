Sagan neustál kľúčový kopec, po sólovom útoku vyhral van der Poel

Prvý monument sezóny sa išiel v príjemnom slnečnom počasí s teplotami okolo 14 stupňov Celzia. Hneď po štarte sa spustila vlna útokov a do úniku dňa sa nakoniec dostalo deväť pretekárov, ktorí však nedostali viac ako tri minúty.

Peter Sagan sa usmieva pred štartom 114. ročníka pretekov Miláno - San Remo. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)

Napokon bola správna prvá možnosť, čo sa ukázalo pri stúpaní na Poggio. Slovák sa držal v závere hlavnej skupiny, no keď nastúpil Tadej Pogačar, šance trojnásobného majstra sveta klesli na minimum.

V prvom z dvoch kľúčových stúpaní zobrali iniciatívu do svojich rúk jazdci tímu UAE Emirates, ale pelotón okresali len čiastočne. Snáď jedinou výraznou "obeťou" ich tempa bol belgický mladík Arnaud De Lie.

Približne 5,5 kilometra pred cieľom predviedol van der Poel nečakaný útok a do klesania prišiel s drobným náskokom. Ten si dokázal udržať až do cieľa.

"Dnes to bol skvelý scenár, už na Cipresse som mal výborné postavenie, ale fúkal protivietor. Na Poggiu som sa cítil dobre a naplánoval som si tam útok.

Našťastie som tam získal malý náskok. Sú to preteky, ktoré som chcel veľmi vyhrať, a som rád, že sa to podarilo. Sústredil som sa na to už počas jarných tréningov," povedal v televíznom rozhovore.