Sagan to skúšal aj popri bariére, v závere však už len zvesil nohy

JÁCHAL. Maximiliano Richeze a Julian Alaphilippe boli poslednými cyklistami, ktorí na pretekoch Vuelta a San Juan dokázali vyhrať dve etapy po sebe.

Obaja to dosiahli vo farbách Quick Stepu a tentokrát to bol práve belgický tím, ktorý mal veľký záujem o to, aby spomenutej dvojici nepribudla spoločnosť.

Napokon sa to "Vlčej svorke" podarilo, keďže z víťazstva sa radoval jej jazdec - holandský šprintér a úradujúci európsky šampión Fabio Jakobsen.