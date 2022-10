Sagan nemusí na Giro len spomínať. Zabojuje znova o cyklámenový dres?

Zdanlivo je to trasa pre silného časovkára, akým je nový majster sveta Remco Evenepoel.

Taliani si však na nej vždy dali záležať a vo svojej cyklistike obľubujú veľkolepé predstavenia. Aj preto v porovnaní s Tour posielajú cyklistov do vyšších, strmších stúpaní a celková náročnosť etáp je často vyššia.

BRATISLAVA. Bude to trochu návrat do histórie, aj keď nie vzdialenej.

„Ak by som bol Remco, rozhodne by som sa na toto Giro zameral. Zvíťazil na Vuelte a bude to preňho najlepší spôsob, ako sa rozvíjať ďalej,“ vravel na prezentácii trasy bývalý víťaz Gira Vincenzo Nibali.

„Toto Giro vyzerá skvele. Je vyvážené, prvé stúpania začínajú už počas etáp na juhu a postupne pribúdajú. Záverečná časovka bude zaujímavá aj desivá,“ doplnil.

Časovka ku kláštoru

Z 21 etáp má až sedem dojazd na konci dlhého stúpania, celkové prevýšenie trasy je vyše 51-tisíc metrov a etapy v poslednom týždni budú extrémne náročné.



Najmä dve posledné pred príchodom cyklistov do Ríma.

VIDEO: Trasa pretekov Giro d'Italia 2023