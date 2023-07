Keď Sagan získal žltý dres, netešil sa. Myslel si, že jeho tím žartuje

Po rokoch sa opäť vrátil k tejto situácii, ktorá bola tou najťažšou, akú trojnásobný svetový šampión prežil na Tour de France.

"Bol to zlý deň. Bol som na seba naštvaný, lebo som urobil chybu v zjazde a skončil mimo cesty. Spadol som niekam do lesa a veľmi to bolelo.

Bola to moja chyba. Napriek tomu som dokončil Tour de France. Na bicykli som veľmi trpel, ale po takomto páde to mohlo dopadnúť horšie," povedal v rozhovore pre tím TotalEnergies.

"Všetko si uvedomíte, keď idete na Champs-Élysées, na najväčšie miesto pre cyklistu. Po 21 dňoch myslíte na to, že ste to dokázali. Je to najväčšia motivácia prísť tam na bicykli. Je to pre mňa niečo pôsobivé," doplnil.