Sagan: Fanúšikovia si zvykli, že vyhrávať je jednoduché, no je to stále náročnejšie

Do Tlmačov na majstrovstvá Slovenska a Česka v cestnej cyklistike prišla za Petrom Saganom takmer celá rodina. Na šampionáte ho povzbudzovala aj mama. O to viac si to užíval, že mohol stráviť aj čas s blízkymi.

Najskôr v cestnej cyklistike a potom aj v horskej cyklistike. Mám pred sebou veľa cieľov. Určite by ma potešilo, ak by som sa dokázal nominovať na olympijské hry v Paríži,“ hovoril v sobotu slovenským novinárom.

Doškriabaný od chrbta k nohe

Lenže už prvý cieľ nesplnil. V nedeľu sa nestal majstrom Slovenska. Obsadil druhú priečku. Navyše, v Tlmačoch mal v šprinte veľmi nepríjemný pád.

„Doškrabaný som od chrbta až k nohe. Uvidíme, ako sa to bude rýchlo hojiť,“ opisoval.

Ak by aj neuspel, no obišlo by sa to bez pádu, možno by ho škrelo, že dres neobhájil, ale bol by na tom oveľa lepšie ako je dnes.

Pád jeho pohodu dosť nabúral. Aj športový riaditeľ Ján Valach vravel, že táto situácia smerom k Tour mnoho mení.