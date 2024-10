Získa Pogačar tri tituly majstra sveta? Prajem mu veľa šťastia, bude ho potrebovať, vraví Sagan

„Už nedokážem vyvinúť taký výkon, ako kedysi. Robím však veľa ďalších aktivít – turistiku, posilujem a venujem sa vodným športom. Stále jazdím aj na bicykli, ale rozhodne nie som v takej forme, ako keď som bol profesionál. Je to úplne iné ako to bolo kedysi.“

„Cyklistika sa za posledné roky zmenila a nemôžeme to porovnávať. Môžeme o tom diskutovať, ale budeme sa baviť o tom do nekonečna. Na niektoré otázky nenájdeme odpoveď,“ tvrdí Sagan.

„Je silný na každých pretekoch. V budúcnosti by mohol skúsiť aj Paríž - Roubaix. To, čo už vyhral, v tejto cyklistickej ére je veľmi výnimočné,“ tvrdil Sagan v Cycling Magazine Podcast.

Môže Pogačar zopakovať, čo sa podarilo Saganovi a ovládnuť majstrovstvá sveta tri razy po sebe?

„Je to možné. Viem, že trať majstrovstiev sveta na budúci rok je veľmi náročná. Všetko je možné. No obaja sme rozdielni jazdci. Ja som mal svoju kariéru, teraz on píše svoj vlastný príbeh. Dúfam, že sa mu to podarí. Prajem mu veľa šťastia, pretože ho bude potrebovať,“ dodal Sagan.

Budú spolu súperiť na MS?

V posledných dňoch sa objavili na sociálnych sieťach správy, že by sa Sagan mohol spolu s Pogačarom zúčastniť ešte v tomto roku majstrovstiev sveta.

Znie to prekvapivo. Pod hlavičkou Medzinárodnej cyklistickej únie sa v sobotu 26. októbra budú konať MS v e-športoch. Finalisti sú známi, no organizátori vraj lákajú na štart aj Sagana a Pogačara.

Účasť slovenského reprezentanta je však veľmi otázna vzhľadom na to, že má naplánované sponzorské akcie v Ázii.

Účasť Pogačara nie je úplne vylúčená. Jedným zo sponzorov tohto šampionátu je aj veľký sponzor tímu UAE Emirates.