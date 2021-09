Sagan išiel od začiatku naplno. Očakávania boli asi vyššie, vraví

KOŠICE. To, čo organizátori dlho sľubovali a sami si to želali sa v stredu stalo realitou. Prvýkrát sa na pretekoch Okolo Slovenska predstavil Peter Sagan.

Podobne tomu bolo aj v predošlých rokoch, no rôzne okolnosti boli proti štartu Petra Sagana na pretekoch Okolo Slovenska. Jeho debut na domácich etapových pretekoch si nenechal ujsť ani jeho prvý tréner Peter Zánický.

"Som veľmi prekvapený, aké to tu je. Prvýkrát za posledné dva roky vidím toľko ľudí pohromade. Je to skvelá atmosféra a pokúsim sa o čo najlepší výsledok," povedal Sagan pre akreditované média.

"My sme sa už v Yorkshire po majstrovstvách sveta 2019 debatovali o tom, že Peter bude štartovať na Okolo Slovenska. Koronavírus nám jeho štart trošku oddialil. Minulý rok mal ísť v Žiline okolo svojho domu, ale to nám nevyšlo.

"Verím, že sa vráti na víťaznú vlnu, hoci to nebude také ľahké, ako si to mnohí fanúšikovia predstavujú. Dúfam, že vyhrá aspoň jednu etapu. Sám mi povedal, že keď už príde na Slovensko, tak by sa patrilo urobiť výsledok," dodal.

Froome nebude lídrom tímu

Prvýkrát na Slovensko zavítal aj Chris Froome, ktorý je členom tímu Israel Start-Up Nation. Aj on ocenil Saganov prínos pre slovenskú cyklistiku.

"Konečne vidím, aký je Petrov vplyv na túto krajinu. Je očividné, že inšpiroval veľké množstvo tunajších cyklistov a takisto má obrovský počet fanúšikov."