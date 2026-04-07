VIDEO: Zničil súperov aj sa vyhol ležiacemu divákovi na trati. Mladík potvrdil žltý dres

Okolo Baskicka 2026
Výsledky 2. etapy (Pamplona - Astitz, 164,1 km):
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
4:11:48 h
2.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl - Trek
+ 1:25 min
3.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:25 min
4.
Cian Uijtdebroeks
Belgicko
Movistar Team
+ 1:25 min
5.
Ben Tulett
Veľká Británia
Visma-Lease a Bike
+ 1:25 min
6.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education - EasyPost
+ 1:25 min
133.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 19:58 min
Francúzsky cyklista Paul Seixas potvrdzuje svoj ohromný talent, keď ako 19-ročný tínedžer vládne etapovým pretekom Okolo Baskicka 2026.
Po triumfe v pondelkovej časovke vyhral aj utorkovú kopcovitú etapu s cieľom na Cuevas de Mendukilo, ktorá bola veľmi dôležitá v boji o žltý dres.
V stúpaní I. kategórie San Miquel de Aralar (9,4 km, sklon 7,9 %), ktoré vrcholilo 20 km pred cieľom, deklasoval konkurenciu na čele s Isaacom Del Torom, Primožom Rogličom či jeho tímovým kolegom Florianom Lipowitzom.
VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Okolo Baskicka 2026
Roglič napokon finišoval v druhej skupine na treťom mieste, no s priepastným mankom minúty a 25 sekúnd na vedúceho jazdca tímu Decathlon CMA CGM.
V súčte s pondelkovou časovkou má Francúz, ktorého mnohí považujú za nástupcu Tadeja Pogačara, už dvojminútový náskok a smeruje za prvým triumfom v celkovom poradí v profesionálnej kariére.
V závere druhej etapy, necelé 4 km pred cieľom, zvládol Seixas aj náročnú situáciu, keď uprostred trati ležal jeden z divákov. Zatiaľ nie je známe, či došlo k zrážke s motorkou alebo išlo o nejakú formu protestu.
"Bolo možno trochu ambiciózne zaútočiť takto skoro. Skúsil som to skôr, ako som chcel, ale vtedy som to tak cítil. Po dvoch či troch minútach som to ľutoval, ale už som nemal na výber," povedal v cieli Seixas.
Slovák Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step finišoval na 133. mieste so stratou takmer 20 minút. V celkovom poradí je o sedem priečok vyššie.
Celkové poradie po 2. etape
1.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM
4:28:47 h
2.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 1:59 min
3.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:08 min
4.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl - Trek
+ 2:14 min
5.
Ben Tulett
Veľká Británia
Visma-Lease a Bike
+ 2:27 min
6.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education - EasyPost
+ 2:31 min
126.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 21:47 min