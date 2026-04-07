    VIDEO: Zničil súperov aj sa vyhol ležiacemu divákovi na trati. Mladík potvrdil žltý dres

    Francúzsky cyklista Paul Seixas.
    Francúzsky cyklista Paul Seixas. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|7. apr 2026 o 18:25
    Paul Seixas dominuje pretekom Okolo Baskicka.

    Okolo Baskicka 2026

    Výsledky 2. etapy (Pamplona - Astitz, 164,1 km):

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    4:11:48 h

    2.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 1:25 min

    3.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:25 min

    4.

    Cian Uijtdebroeks

    Belgicko

    Movistar Team

    + 1:25 min

    5.

    Ben Tulett

    Veľká Británia

    Visma-Lease a Bike

    + 1:25 min

    6.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education - EasyPost

    + 1:25 min

    133.

    Martin Svrček 

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 19:58 min

    Francúzsky cyklista Paul Seixas potvrdzuje svoj ohromný talent, keď ako 19-ročný tínedžer vládne etapovým pretekom Okolo Baskicka 2026. 

    Po triumfe v pondelkovej časovke vyhral aj utorkovú kopcovitú etapu s cieľom na Cuevas de Mendukilo, ktorá bola veľmi dôležitá v boji o žltý dres.

    V stúpaní I. kategórie San Miquel de Aralar (9,4 km, sklon 7,9 %), ktoré vrcholilo 20 km pred cieľom, deklasoval konkurenciu na čele s Isaacom Del Torom, Primožom Rogličom či jeho tímovým kolegom Florianom Lipowitzom.

    VIDEO: Zábery z 2. etapy pretekov Okolo Baskicka 2026

    Roglič napokon finišoval v druhej skupine na treťom mieste, no s priepastným mankom minúty a 25 sekúnd na vedúceho jazdca tímu Decathlon CMA CGM.

    V súčte s pondelkovou časovkou má Francúz, ktorého mnohí považujú za nástupcu Tadeja Pogačara, už dvojminútový náskok a smeruje za prvým triumfom v celkovom poradí v profesionálnej kariére. 

    V závere druhej etapy, necelé 4 km pred cieľom, zvládol Seixas aj náročnú situáciu, keď uprostred trati ležal jeden z divákov. Zatiaľ nie je známe, či došlo k zrážke s motorkou alebo išlo o nejakú formu protestu.

    "Bolo možno trochu ambiciózne zaútočiť takto skoro. Skúsil som to skôr, ako som chcel, ale vtedy som to tak cítil. Po dvoch či troch minútach som to ľutoval, ale už som nemal na výber," povedal v cieli Seixas.

    Slovák Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step finišoval na 133. mieste so stratou takmer 20 minút. V celkovom poradí je o sedem priečok vyššie.

    Celkové poradie po 2. etape

    1.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM

    4:28:47 h

    2.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 1:59 min

    3.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:08 min

    4.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl - Trek

    + 2:14 min

    5.

    Ben Tulett

    Veľká Británia

    Visma-Lease a Bike

    + 2:27 min

    6.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education - EasyPost

    + 2:31 min

    126.

    Martin Svrček 

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 21:47 min

    Cyklistika

    Francúzsky cyklista Paul Seixas.
    Francúzsky cyklista Paul Seixas.
    VIDEO: Zničil súperov aj sa vyhol ležiacemu divákovi na trati. Mladík potvrdil žltý dres
    dnes 18:25
