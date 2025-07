Chceli ho, aj keď nemal úspechy. Na Tour môže byť prekvapením desaťročia, píše expert

Vo zvyšných troch etapách tak bude oveľa napínavejší súboj o tretie miesto. Pre divákov je o to atraktívnejší, že o pódium bojujú mená, o ktorých pred dvoma-troma rokmi možno ani len nepočuli.

BRATISLAVA. Hoci cyklistov na Tour de France čaká na ceste do Paríža ešte vyše 400 km, líderská pozícia Tadeja Pogačara je zdá sa neotrasiteľná.

Pred 18. etapou mal všetky tromfy v rukách bývalý biatlonista Florian Lipowitz, no jeho náskok sa po stúpaní Col de la Loze poriadne scvrkol.

Keďže sa však v údolí medzi stúpaniami Col de la Madeleine a záverečným kopcom Col de la Loze výrazne spomalilo, Lipowitz zaútočil. Na prvý pohľad to bolo sympatické, ale na konci dňa zlé rozhodnutie.

Lipowitz v kráľovskej etape doplatil na nedostatok skúseností. Po vojne je každý generál, no aj Nemec vie, že mohol zvoliť radšej defenzívnu taktiku.

"Cítil som sa dobre, no v skupine sa pozerali jeden na druhého. Snažil som sa nájsť si vlastné tempo, ale v záverečnom stúpaní bola moja energetická nádrž prázdna," povedal Lipowitz, ktorý na Onleyho stratil 1:39 minúty.

Brit bol v cieli vyčerpaný a pri otázkach novinárov sa zmohol len na krátke odpovede. Bol však rád ako si poradil s ťažkou etapou a vysokým tempom.

Na margo rozdielu 22 sekúnd pred poslednou horskou etapou do La Plagne skonštatoval: "Nie je to veľa. V piatkovej etape dám do toho všetko."

Bol malý a bez výsledkov

Rodák z mesta Kelso sa môže pridať k úspešnej generácii britských cyklistov, ktorá dosiahla úspechy na Tour de France. Onley pritom nebol výnimočným talentom, ktorému v mladom veku predpovedali veľkú budúcnosť.