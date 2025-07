Smrteľník porazil mimozemšťanov, v cieli sa rozplakal. Vingegaard už gratuloval Pogačarovi

LA PLAGNE. Devätnásta etapa na Tour de France 2025 z Albertville do La Plagne mala byť pôvodne náročným testom pre vrchárov a posledným výletom do Álp, no okolnosti zmenili plány.

Dán nasledoval rivala až takmer na cieľovú čiaru, zaútočil 500 metrov pred finišom. Prvýkrát na tohtoročnej Tour zdolal Pogačara v kopcoch, o dĺžku bicykla. Dán ale vyhral v čase, keď cielil na etapové víťazstvo. A to sa mu nepodarilo.

„Je to škoda,“ povedal Niermann. „V poslednom stúpaní sme vedeli, že nemá zmysel útočiť skoro, pretože sme chceli s Jonasom bojovať o etapové víťazstvo. Bol veľmi blízko, ale nakoniec on a Tadej začali šprint trochu neskoro.“

Pred záverečnými dvoma etapami má Pogačar na čele náskok 4 minúty a 24 sekúnd. Šanca, že vyhrá štvrtýkrát Tour de France, hraničí s istotou.

„Som dosť unavený, ale na druhú stranu sa teším, že je to za nami. Ešte dva dni do Paríža. Stále je to Tour, takže musíme zostať sústredení až do konca," uviedol Pogačar.

V cieli 19. etapy si najväčší rivali opäť podali ruky. „Gratulujem," povedal Vingegaard smerom k Pogačarovi. Nevedno, k čomu mu gratuloval, ale po piatku je zrejme jasné, kto sa bude radovať v nedeľu.