Velkou šanci na výhru má někdo z úniku, pokud bude dostatečně velký a nebude v něm nikdo, kdo by ohrožoval nejlepší jezdce z celkového pořadí. Závěr etapy by mohl svědčit třeba Michaelu Woodsovi nebo Jhonatanu Narváezovi. Pokud se přece jen na cílové stoupání nejrychleji dostanou jezdci z elitní desítky, měl by hlavním favoritem být Primož Roglič.

Pozor si musí dát držitel dresu pro nejlepšího vrchaře Sylvain Moniquet, protože ho Roglič, Zana nebo Sánchez mohou v tomto pořadí předskočit. Na trase bude jedna prémie druhé kategorie, kde vítěz bere 5 bodů. První v cíli poté dostane 3 body. Krátce před koncem je na trase také prémie o body do sprinterské soutěže a bonusové vteřiny.