ONLINE: Vuelta a Espaňa 2022 (5. etapa, cyklistika, dnes)

92 KM Je vidět, že teď už peloton nepracuje tak markantně, jako v prakticky celé první polovině dnešní etapy. Vedoucí skupina náskok navyšuje, už je odstoupená na rozdíl 1 minuty a 50 sekund. Skupina pronásledovatelů, tedy Jonathan Klever Caicedo (ECU/EFE), Daryl Impey (RSA/IPT), Kamil Małecki (POL/LTS) a Xabier Azparren (ESP/EUS), se stále nedokáže na vedoucí čtrnáctku dotáhnout, ztrácí i nadále nějakých 30 vteřin.

95 KM Puerto de Gontzagarinaga, to je aktuální první z pěti bodovaných stoupání v rámci dnešní etapy, které se řadí do třetí kategorie. Měří 5,3 kilometru, převýšení činí 4,5%. Je zřejmé, že jako první se na něj dostane někdo z vedoucí skupiny v úniku, v níž jsou Jaakko Hänninen (FIN/ACT), Fred Wright (GBR/TBV), Jake Stewart (GBR/GFC), Alessandro De Marchi (ITA/IPT), Gregor Mühlberger (AUT/MOV), Fausto Masnada (ITA/QST), Lawson Craddock (USA/BEX), Victor Langellotti (MON/BBH), Roger Adriá (ESP/EKP), Vadim Pronskij (KAT/AST), Rudy Molard (FRA/GFC), Nikias Arndt (GER/DSM), Julius Johansen (DEN/IWG) a Anthony Delaplace (FRA/ARK).

98 KM Průběžné pořadí:



1. (14 cyklistů): Jaakko Hänninen (FIN/ACT), Fred Wright (GBR/TBV), Jake Stewart (GBR/GFC), Alessandro De Marchi (ITA/IPT), Gregor Mühlberger (AUT/MOV), Fausto Masnada (ITA/QST), Lawson Craddock (USA/BEX), Victor Langellotti (MON/BBH), Roger Adriá (ESP/EKP), Vadim Pronskij (KAT/AST), Rudy Molard (FRA/GFC), Nikias Arndt (GER/DSM), Julius Johansen (DEN/IWG) a Anthony Delaplace (FRA/ARK)

2. (4 cyklisté): Jonathan Klever Caicedo (ECU/EFE), Daryl Impey (RSA/IPT), Kamil Małecki (POL/LTS) a Xabier Azparren (ESP/EUS) +30s

3. peloton +1min

102 KM Vypadá to, že únik je opravdu úspěšný, každopádně se k němu chce přidat ještě čtveřice dalších závodníků, a to ve jmenném složení Jonathan Klever Caicedo (ECU/EFE), Daryl Impey (RSA/IPT), Kamil Małecki (POL/LTS) a Xabier Azparren (ESP/EUS). Aktivitu ze strany Joana Boua (ESP/EUS), který je držitelem puntíkatého trikotu, zatím nevidíme.

109 KM Nakonec se k devítičlennému úniku připojilo ještě dalších pět cyklistů, čili vepředu je už čtrnáctka uprchlíků. Vadim Pronskij (KAT/AST), Rudy Molard (FRA/GFC), Nikias Arndt (GER/DSM), Julius Johansen (DEN/IWG) a Anthony Delaplace (FRA/ARK) jsou novými návštěvníky skupiny na čele.

113 KM Tak bude tenhle únik úspěšný? Teď se vydalo dopředu devět cyklistů, kteří si utvořili náskok zhruba 10 sekund na peloton. Figurují v něm Jaakko Hänninen (FIN/ACT), Fred Wright (GBR/TBV), Jake Stewart (GBR/GFC), Alessandro De Marchi (ITA/IPT), Gregor Mühlberger (AUT/MOV), Fausto Masnada (ITA/QST), Lawson Craddock (USA/BEX), Victor Langellotti (MON/BBH) a Roger Adriá (ESP/EKP).

117 KM Za nějakých dvacet kilometrů se přiblížíme k začátku vůbec prvního bodovaného stoupání dnešní etapy. Uvidíme, jestli se ještě někdo pokusí o únik. Přece jenom by mohl být na řadě Joan Bou (ESP/EUS), bude chtít totiž bránit svůj puntíkatý trikot, a nebo právě hladoví vlčáci kolem něj, kteří tenhle dres hodlají nosit místo něj pro další den.

123 KM Ne, peloton je prostě neoblomný. Mads Pedersen (DEN/TFS) je zpátky v hlavním balíku společně s ostatními jedenácti cyklisty, kteří se pokoušeli vydat dopředu. Ani oni zkrátka štěstí neměli, úprk se znovu nezdařil.

126 KM Dvanáct cyklistů je vepředu, a to včetně Madse Pedersena (DEN/TFS), který na letošní Vueltě ukazuje, že má slušnou formu, vždyť včera skončil o chlup druhý, a mohl by se tak zapojit o úspěchy nejen v dnešní etapě. Každopádně náskok početnější skupinky činí aktuálně jen pár sekund.

127 KM Jarrad Drizners (AUS/LTS) se včera vydal do úniku, a i když nakonec puntíkatý dres uzmul Joan Bou (ESP/EUS), zklamaný ze svého výkonu Australan nebyl. "Ten trikot není úplně tím hlavním cílem, jen jsem se ho včera prostě snažil získat, protože se o něj v tu chvíli bojovalo," povídal. "Dělal jsem, co jsem mohl, ale nakonec jsem selhal. Uvidíme, jestli do toho půjdu znovu. Myslím si, že dnešek bude o něco těžší, takže fakt nevím, co očekávat. Už včerejšek byl opravdu složitý, takže si myslím, že dnešek by mohl být trochu jiný. Teď jsem v pořádku po vážném pádu na závodě ve Spojených arabských emirátech. Chci jen zapomenout na tuhle minulost. Jsem tady a teď, hodlám se příští tři týdny soustředit jen na závodění."

130 KM Peloton aktuálně podstupuje jedno z nebodovaných stoupání, ale určitě nepříjemných, a právě v těchto pasážích bychom se mohli dočkat nějakého dalšího pokusu o únik. A nebo je pro všechny cyklisty právě tenhle kopec jakousi přípravou na ty následující, které již budou určovat, kdo bude nosit puntíkatý dres. Puerto de Gontzagarinaga je tím první, Balcón de Bizkaia tím druhým, následovat budou pak ještě Alto de Morga a poté hned dvakrát Alto del Vivero.

134 KM První hodina závodění nabídla opravdu bleskové tempo. 50,1 km/h, to byla rychlost, kterou se peloton pohyboval. Samozřejmě že musel povětšinou reagovat na úniky, takže takové číslo v tomto kontextu vlastně nepřekvapí. Je však pravda, že pro normálního smrtelníka se jedná minimálně o hodně úctyhodný rychlostní sumář.

137 KM Po padesáti odjetých kilometrech jsme viděli spoustu pokusů o únik, ale ani jeden z nich nebyl úspěšný. Hlavní balík je stále pospolu, možná tomu tak bude až do prvního bodovaného stoupání. Ti největší favorité na celkové umístění si zkrátka nehodlají nikoho uniknout na nějaký zásadní rozdíl, ba co víc, na vůbec žádný, aby případné manko nemuseli dohánět. Připomeňme jinak, že červený trikot pro celkového lídra drží po včerejšku Primož Roglič (SLO/TBV).

141 KM Na snahy o únik jako by nyní bylo rezignováno. Možná se ti, kdo se chtějí porvat o etapové prvenství, šetří na další pasáže závodu, především pak v jeho druhé polovině, která je samozřejmě markantně důležitější než ta první. První bodované stoupání přijde na řadu 97 kilometrů před cílem.

146 KM Joan Bou (ESP/EUS) včera byl součástí úniku a nakonec urval pro svou stáj puntíkatý dres. Samozřejmě že pro ni bude velmi složité bránit tenhle trikot i s ohledem na dnešních pět bodovaných vrcholů. "Když Igor Antón (ESP) v roce 2011 vyhrál v Bilbau v pořadí 19. etapu, jednalo se o rozhodující okamžik pro náš tým," vzpomínal pětadvacetiletý rodák z Valencie. "Bylo by tak pro nás zvláštní mít dnes někoho v úniku nebo někoho, kdo by mohl útočit v cíli a kdo by mohl vyhrát. Obléknout si puntíkatý dres před baskickými fanoušky, kteří nás tolik podporují, bude bezpochyby výjimečné. Pokusíme se být znovu v úniku a sbírat body, abychom ho udrželi ještě jeden den," slíbil.

150 KM Ani 16 cyklistů, kteří už už tvořili slušný arsenál pro případný únik, nedotáhli své počínání do zdárného konce. Jede se mimochodem v opravdu vysokém tempu, aktuálně činí průměrná rychlost nějakých 51 km/h. Logicky, peloton totiž konstantně zrychluje, jakmile se někdo pokouší uprchnout.

153 KM Dalších šest dobrodruhů se vydalo do úniku, po kilometru ale byly jejich snahy utnuty. Fakt je to tvrdý boj o to, kdo se dostane do menší skupiny dopředu. Peloton prostě neponechává vůbec nic náhodě, stále a stále dokola vidíme ty samé obrázky.

156 KM Zatím jako by se opravdu potvrzovala slova Jesúse Ezquerry (ESP/BBH) o velké složitosti prchnout do úniku. Peloton ví, že tahle etapa v Baskicku je pro takové podnikání jako dělaná, a nemíní vůbec nic podcenit. Jakmile se snaží někdo jít dopředu, přichází na řadu blesková reakce.

160 KM Dnešní etapa by neměla být vůbec jednoduchá. Jejich náročnost na Vueltě stoupá, ta dnešní je ještě delší a v mnoha ohledech těžší než ta včerejší. A i Jesús Ezquerra (ESP/BBH) očekává složitý boj: "Být mezi patnáctkou nejlepších je dobré, skončit na předních pozicích je vždy důležité. Abych ale byl spravedlivý, doufal jsem v lepší výsledek," hodnotil včerejší etapu z vlastního pohledu. "Budeme bojovat dál a uvidíme, jestli budeme mít víc štěstí. Tady nás fanoušci také hodně podporují, tahle etapa je blízko mého domova a cítím se tu jako doma. Dnes nás čeká o trochu těžší etapa, taková typičtější baskická. Budeme se tvrdě rvát o únik, protože si myslím, že dnes je spousta šancí dotáhnout je až do konce. Pokusíme se tam i my s někým být a soupeřit o etapové vítězství."

163 KM Ne, ani tenhle úprk nebyl povedený. Harryho Sweenyho (AUS/LTS) spolknul peloton jako malinu během opravdu krátké chvíle.

164 KM V podstatě jen krátce poté, co se marně pokoušel o únik Ethan Hayter (GBR/IGD), se vydal dopředu Harry Sweeny (AUS/LTS). Uvidíme, jestli jeho počínání bude nakonec úspěšnější než v případě Brita.

166 KM Ethan Hayter (GBR/IGD) dřel, co to šlo, možná že kdyby se na něj dotáhli pronásledovatelé ve složení Rein Taaramäe (EST/IWG), Mark Donovan (GBR/DSM), Ibai Azurmendi (ESP/EUS) a Simon Guglielmi (FRA/ARK), mohli by společně zabojovat o úspěšný únik. Jenže pro hlavní balík prostě Brit představoval velké nebezpeční, zkrátka se nechtělo nic riskovat. Třetí muž průběžného pořadí je tak zpátky v pelotonu.

168 KM Rein Taaramäe (EST/IWG), Mark Donovan (GBR/DSM), Ibai Azurmendi (ESP/EUS) a Simon Guglielmi (FRA/ARK) byli dohnání hlavním balíkem, ten jakmile zjistil, že vepředu je Ethan Hayter (GBR/IGD), okamžitě zareagoval. A teď to aktuálně vypadá, že Brit bude brzy také pohlcený. Odděluje ho totiž jenom pár vteřinek od pelotonu.

172 KM Na 30 sekund se navýšil náskok Ethana Haytera (GBR/IGD) na čele! Pár vteřinek přitom zbývá dalším pronásledovatelům, konkrétně těm ve složení Rein Taaramäe (EST/IWG), Mark Donovan (GBR/DSM), Ibai Azurmendi (ESP/EUS) a Simon Guglielmi (FRA/ARK), aby vedoucího Brita dotáhli a mohli se společně pokusit o velmi zajímavý úprk.

174 KM Ethan Hayter (GBR/IGD) se pokouší o únik! Aktuálně disponuje zatím jen náskokem 10 sekund na hlavní balík. Za ním se každopádně vydávají další cyklisté, kteří jsou mu v patách. Rozhodně zajímavý moment dosavadního dění, vždyť Brit, nosící rovněž bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let, je zároveň v průběžném pořadí na třetím místě.

176 KM Situace v závodě se nijak nezměnila, stále jsou k vidění nějaké pokusy o únik, pokaždé se ovšem jedná o neúspěšné počínání. Peloton tak jede pospolu, znovu zopakujme, že po zjištění současných informací by se v něm mělo nacházet 179 cyklistů bez Daana Hooleho (NED/TFS), jehož postihl COVID-19.

180 KM Tak zatím žádná ze skupinek či některý z jednotlivců nedotáhli svůj úprk do úspěšného konce. Peloton doposud všechny pokusy hravě stáhl zpátky do svých řad. Bránit vlastní celistvost nicméně bude muset i nadále, je jasné, že ataky jen tak nevymizí.

182 KM Vypadá to, že k původní čtveřici se ještě připojili další dva cyklisté, takže bychom vepředu měli mít šestici závodníků. Je však otázkou, jestli svoje počínání dotáhnou do úspěšnou konce a trhnou se nadobro od hlavního balíku.

183 KM Celkem čtyři cyklisté se vydali do úniku, vypadá to, že jejich úprk by mohl být úspěšný. Konkrétní jména ale ještě nebyla identifikována. Každopádně je zřejmé, že tahle skupina možná nebude sama, zezadu se k ní snaží dotáhnout další.

185 KM Tak přece jeden výpadek zaznamenáváme, nicméně není to ten v případě českého závodníka. Čili peloton by měl čítat 179 jmen. Daan Hoole (NED/TFS) bohužel postihla hrozba, která je stále aktuální. "Dnes ráno se Daan probudil s mírnou bolestí v krku. Následný rychlý test na COVID-19 ukázal pozitivní výsledek," stálo na oficiálním účtu stáje Trek–Segafredo.

187 KM Start závodu se přece trochu opozdil, lépe řečeno peloton projel neutrální zónou až k nultému kilometru o tři minuty později. Zatím nemáme informace o tom, kolik cyklistů do dnešní etapy zasáhne, včera činilo číslo 180. Především je otázkou, jestli se do dění zapojí Vojtěch Řepa (CZE/EKP), který utrpěl nepříjemný pád při závěrečného sjezdu během předchozího dne.

Závod začal.

Pořadí týmů po 4. etapě:



1. Ineos Grenadiers 34h 44min 29s

2. Bora–Hansgrohe +35s

3. Team Jumbo–Visma +36s

4. Team BikeExchange–Jayco +39s

5. UAE Team Emirates +41s

6. Trek–Segafredo +43s

7. Movistar Team +44s

8. Groupama–FDJ +49s

9. Team Bahrain Victorious +50s

10. Quick-Step Alpha Vinyl Team +1min 22s

Pořadí závodníků do 25 let po 4. etapě (bílý trikot):



1. Ethan Hayter (GBR) Ineos Grenadiers 11h 51min 25s

2. Pavel Sivakov (FRA) Ineos Grenadiers +0s

3. Remco Evenepoel (BEL) Quick-Step Alpha Vinyl Team +1s

4. Carlos Rodríguez (ESP) Ineos Grenadiers +7s

5. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates +27s

6. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates +27s

7. Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates +27s

8. Sergio Higuita (COL) Bora–Hansgrohe +35s

9. Gino Mäder (SUI) Team Bahrain Victorious +36s

10. Juan Pedro López (ESP) Trek–Segafredo +36s

...

39. Vojtěch Řepa (CZE) Equipo Kern Pharma +12min 17s

Pořadí vrchařů po 4. etapě (puntíkovaný trikot):



1. Joan Bou (ESP) Euskaltel–Euskadi 5 bodů

2. Primož Roglič (SLO) Team Jumbo–Visma 3 b.

3. Julius van den Berg (NED) EF Education–EasyPost 3 b.

4. Jarrad Drizners (AUS) Lotto–Soudal 3 b.

5. Thomas De Gendt (BEL) Lotto–Soudal 2 b.

6. Julian Alaphilippe (FRA) Quick-Step Alpha Vinyl Team 2 b.

7. Jay Vine (AUS) Alpecin–Deceuninck 1 b.

8. Thibault Guernalec (FRA) Arkéa–Samsic 1 b.

9. Ander Okamika (ESP) Burgos BH 1 b.

Pořadí sprinterů po 4. etapě (zelený trikot):



1. Sam Bennett (IRL) Bora–Hansgrohe 127 bodů

2. Mads Pedersen (DEN) Trek–Segafredo 118 b.

3. Pascal Ackermann (GER) UAE Team Emirates 34 b.

4. Tim Merlier (BEL) Alpecin–Deceuninck 34 b.

5. Daniel McLay (GBR) Arkéa–Samsic 34 b.

6. Primož Roglič (SLO) Team Jumbo–Visma 30 b.

7. Ethan Hayter (GBR) Ineos Grenadiers 30 b.

7. Kaden Groves (AUS) Team BikeExchange-Jayco 19 b.

8. Enric Mas (ESP) Movistar Team 22 b.

9. James Shaw (GBR) EF Education–EasyPost 20 b.

10. Thomas De Gendt (BEL) Lotto–Soudal 20 b.

Celkové pořadí po 4. etapě (červený trikot):



1. Primož Roglič (SLO) Team Jumbo–Visma 11h 50min 59s

2. Sepp Kuss (USA) Team Jumbo–Visma +13s

3. Ethan Hayter (GBR) Ineos Grenadiers +26s

4. Pavel Sivakov (FRA) Ineos Grenadiers +26s

5. Tao Geoghegan Hart (GBR) Ineos Grenadiers +26s

6. Remco Evenepoel (BEL) Quick-Step Alpha Vinyl Team +27s

7. Richard Carapaz (ECU) Ineos Grenadiers +33s

8. Carlos Rodríguez (ESP) Ineos Grenadiers +33s

9. Mads Pedersen (DEN) Trek–Segafredo +34s

10. Simon Yates (GBR) Team BikeExchange–Jayco +51s

...

111. Vojtěch Řepa (CZE) Equipo Kern Pharma +12min 43s

158. Jan Hirt (CZE) Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux +20min 29s

Mads Pedersen (DEN/TFS), Alexej Lucenko (KAZ/AST), Ethan Hayter (GBR/IGD), Primož Roglič (SLO/TBV) či Remco Evenepoel (BEL/QST) by měli usilovat o celkové prvenství. Šance tu existuje nejen pro vrchaře, ale rovněž pro klasikáře, kterým by mohl profil téhle trati sedět. Uvidíme, jestli do hry zasáhne Vojtěch Řepa (CZE/EKP), který utrpěl hodně nepříjemný pád během včerejší etapy, a i když nakonec dojel do cíle, jeho start je v ohrožení. Na startu by každopádně neměl chybět druhý český závodník, a to Jan Hirt (CZE/IWG), jenž se v úterní části především šetřil.

Etapa z Irunu do Bilbaa, tedy ta znovu na baskickém území, podobně jako tomu bylo včera, je delší než ta včerejší. Měří 187,2 kilometru, řazena je do kategorie středně horských, a byť se pojede většinu času spíše po rovinatých pasážích, hned tři stoupání třetí kategorie a dvě druhé jsou na programu dne. A samozřejmě že ty mohou hodně zamíchat kartami. Pro sprintery je pak připravena tradičně jedna prémie, každopádně až na 158. kilometru, a je tak otázkou, kdo se po úvodních čtyřech stoupáních k této metě vůbec dostane.

Ačkoli stáj Team Jumbo–Visma přišla po včerejší etapě o svého původního lídra, a to Edoarda Affiniho (ITA/TBV), nakonec nemusela vůbec smutnit, poněvadž jeho skutečný lídr Primož Roglič (SLO/TJV) nakonec triumfoval a dokonce červený dres přebral právě po svém parťákovi. Pro tenhle tým tak bude nyní pochopitelně největší priorita udržet pozici vedoucího muže Vuelty, hladových protihráčů přitom bude mít samozřejmě více než dost.