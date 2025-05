ONLINE: Predposledná 20. etapa Giro d'Italia 2025 dnes, LIVE

Isaac Del Toro má před sebou poslední etapu, ve které bude muset reagovat na útoky svých konkurentů. Dvacátá etapa má prvních zhruba 160 kilometrů poměrně příznivý profil. Na trase je stoupání na Corio (6.5 km à 3.7%) čtvrté kategorie a druhá kategorie při stoupání na Colle del Lys (13.7 km à 4.2%). A pak to přijde, zhruba 45 kilometrů před cílem. Výstup na Colle delle Finestre měří 18,4 kilometru s průměrným převýšením 9,2 %, navíc se sedmi kilometry po šotolinových prašných cestách. Následuje poměrně ostrý sjezd, zhruba pětikilometrový přejezd do mírného kopečku a pak stoupání třetí kategorie až do cíle v Sestriére, které měří 16,3 kilometru s průměrným převýšením 3,8 %. Samozřejmě, když se bavíme o průměru, tak jsou vždy nižší sklony, ale také náročnější. Na Colle delle Finestre to bude v sobotu hodně bolet.



Mezi hlavní aspiranty na vítězství patří Richard Carapaz, Isaac Del Toro, Simon Yates, Damiano Caruso, Derek Gee či Giulio Pellizzari. Ale každý špičkový vrchař bude mít v sobotu své šance.