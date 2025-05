ONLINE: 19. etapa Giro d'Italia 2025 dnes, LIVE

Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot): 1. Isaac Del Toro (MEX / UAE Emirates) 68:56:32 2. Giulio Pellizzari (ITA/ Red Bull-Bora-hansgrohe) +5:02 3. Max Poole (GBR / Picnic PostNL) +8:00 4. Davide Piganzoli (ITA / Polti VisitMalta) + 11:31 5. Antonio Tiberi (ITA / Bahrain Victorious) +14:48 ... 12. Mathias Vacek (CZE / Lidl-Trek) +1:36:07

Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot): 1. Isaac Del Toro (MEX / UAE Emirates) 68:56:32 2. Giulio Pellizzari (ITA/ Red Bull-Bora-hansgrohe) +5:02 3. Max Poole (GBR / Picnic PostNL) +8:00 4. Davide Piganzoli (ITA / Polti VisitMalta) + 11:31 5. Antonio Tiberi (ITA / Bahrain Victorious) +14:48 ... 12. Mathias Vacek (CZE / Lidl-Trek) +1:36:07