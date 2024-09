Už jen dvě klasické etapy a závěrečná časovka čekají cyklisty na posledním podniku letošních Grand Tour. Kopcovitá 19. etapa povede z Logroña opět téměř úplným obloukem proti směru hodinových ručiček na horu Alto de Moncalvillo a měří 173,2 kilometru. Úvodní čtvrtina se jede téměř po rovině, pak se terén postupně zvedá vinicemi proslulé oblasti Rioja až do závěrečného stoupání na 1230 metrů vysokou horu Puerto de Pradilla, kde se rozdělí body za vrchařskou prémii 3. kategorie. Po delším sjezdu je až 14 km před cílem přichystaná jediná sprinterská prémie a hned po ní se terén prudce zvedá do téměř kilometrového převýšení s průměrným 8,9% sklonem až do cíle, který je zároveň vrchařskou prémií 1. kategorie.