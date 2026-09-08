    ONLINE: 16. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

    ONLINE prenos zo 16. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE.
    ONLINE prenos zo 16. etapy na Vuelta a Espaňa 2026 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|8. sep 2026 o 10:15
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 16. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2026.

    Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú šestnástou etapou.

    Jazdcov čaká po voľnom dni rovinatá trasa dlhá vyše 181 kilometrov, štartuje sa v meste Cortegana a cieľ je La Rábida, Palos de la Frontera.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 16. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2026
    08.09.2026 o 13:18
    16. etapa: Cortegana – Palos de la Frontera
    Plánovaný
    Prenos
    Po nedělní etapě s triumfem Wouta van Aerta a volném dni pokračuje Vuelta 181 km dlouhou etapou z Cortegany do Palos de la Frontera, která je zařazena jako kopcovitá, ale protože startuje v horách a končí u pobřeží, budou cyklisté převážně klesat. Přesto nabídne hlavně v prvních dvou třetinách dost krátkých prudkých výjezdů a pokud se sprinteři udrží v balíku nebo úniku, budou mít příležitost v závěrečných 55 kilometrech, které již vedou prakticky po rovině. Hlavním favoritem bude Matthew Brennan z Vismy, který sice v boji o zelený trikot ztrácí na Wouta van Aerta již přes 100 bodů, ale své schopnosti v hromadných dojezdech na letošní Vueltě prokázal více než přesvědčivě. Kromě této dvojice budou toužit po průlomu třeba Jordi Meeus z Bory, který již třikrát stál na stupních vítězů, ale etapu si ještě nepodmanil, nebo vítěz spurtu z 8. etapy Bryan Coquard z Cofidisu.
    Cyklisty potrápí opět panující vedro, očekává se teplota okolo 33° a jasná obloha, ale ke zkracování etapy, jak jsme toho byli svědky v neděli, by pořadatelé tentokrát přikročit nemuseli.
    Celkové pořadí po 15. etapě (červený trikot)

    1. Enric Mas (ESP) Movistar 52:05:56
    2 Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
    3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10
    4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:24
    5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +5:44
    6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +6:14
    7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +6:49
    8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana +7:01
    9. Clément Berthet (FRA) Groupama – FDJ +7:19
    10. Sepp Kuss (DEN) Visma | Lease a Bike +8:55
    .
    19. Jan Hirt (CZE) NSN + 43:32
    Nejlepší mladý jezdec (bílý trikot)

    1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 52:11:40
    2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +0:30
    3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +10:41
    Pořadí týmů

    1. Decathlon CMA CGM 156:38:17
    2. XDS Astana +57:32
    3. Bahrain Victorious +1:11:15
    Nejlepší sprinter (zelený trikot)

    1. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike 267
    2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 159
    3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 153
    Nejlepší vrchař (puntíkatý trikot)

    1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 69
    2. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike) 40
    3. Enric Mas (ESP) Movistar 24
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:18.
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