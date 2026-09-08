ONLINE: 16. etapa na Vuelta a Espaňa 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2026 dnes pokračujú šestnástou etapou.
Jazdcov čaká po voľnom dni rovinatá trasa dlhá vyše 181 kilometrov, štartuje sa v meste Cortegana a cieľ je La Rábida, Palos de la Frontera.
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ONLINE PRENOS: Vuelta a Espaňa 2026 - 16. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2026
08.09.2026 o 13:18
16. etapa: Cortegana – Palos de la Frontera
Plánovaný
Prenos
Po nedělní etapě s triumfem Wouta van Aerta a volném dni pokračuje Vuelta 181 km dlouhou etapou z Cortegany do Palos de la Frontera, která je zařazena jako kopcovitá, ale protože startuje v horách a končí u pobřeží, budou cyklisté převážně klesat. Přesto nabídne hlavně v prvních dvou třetinách dost krátkých prudkých výjezdů a pokud se sprinteři udrží v balíku nebo úniku, budou mít příležitost v závěrečných 55 kilometrech, které již vedou prakticky po rovině. Hlavním favoritem bude Matthew Brennan z Vismy, který sice v boji o zelený trikot ztrácí na Wouta van Aerta již přes 100 bodů, ale své schopnosti v hromadných dojezdech na letošní Vueltě prokázal více než přesvědčivě. Kromě této dvojice budou toužit po průlomu třeba Jordi Meeus z Bory, který již třikrát stál na stupních vítězů, ale etapu si ještě nepodmanil, nebo vítěz spurtu z 8. etapy Bryan Coquard z Cofidisu.
Cyklisty potrápí opět panující vedro, očekává se teplota okolo 33° a jasná obloha, ale ke zkracování etapy, jak jsme toho byli svědky v neděli, by pořadatelé tentokrát přikročit nemuseli.
Cyklisty potrápí opět panující vedro, očekává se teplota okolo 33° a jasná obloha, ale ke zkracování etapy, jak jsme toho byli svědky v neděli, by pořadatelé tentokrát přikročit nemuseli.
Celkové pořadí po 15. etapě (červený trikot)
1. Enric Mas (ESP) Movistar 52:05:56
2 Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:24
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +5:44
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +6:14
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +6:49
8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana +7:01
9. Clément Berthet (FRA) Groupama – FDJ +7:19
10. Sepp Kuss (DEN) Visma | Lease a Bike +8:55
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19. Jan Hirt (CZE) NSN + 43:32
1. Enric Mas (ESP) Movistar 52:05:56
2 Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:06
3. Primož Roglič (SLO) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:10
4. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +4:24
5. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS +5:44
6. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +6:14
7. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +6:49
8. Cristian Rodriguez (ESP) XDS Astana +7:01
9. Clément Berthet (FRA) Groupama – FDJ +7:19
10. Sepp Kuss (DEN) Visma | Lease a Bike +8:55
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19. Jan Hirt (CZE) NSN + 43:32
Nejlepší mladý jezdec (bílý trikot)
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 52:11:40
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +0:30
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +10:41
1. Oscar Onley (GBR) Netcompany INEOS 52:11:40
2. Jakob Omrzel (SLO) Bahrain Victorious +0:30
3. Léo Bisiaux (FRA) Decathlon CMA CGM +10:41
Pořadí týmů
1. Decathlon CMA CGM 156:38:17
2. XDS Astana +57:32
3. Bahrain Victorious +1:11:15
1. Decathlon CMA CGM 156:38:17
2. XDS Astana +57:32
3. Bahrain Victorious +1:11:15
Nejlepší sprinter (zelený trikot)
1. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike 267
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 159
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 153
1. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike 267
2. Matthew Brennan (GBR) Visma | Lease a Bike 159
3. Alessandro Romele (ITA) XDS Astana 153
Nejlepší vrchař (puntíkatý trikot)
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 69
2. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike) 40
3. Enric Mas (ESP) Movistar 24
1. Santiago Buitrago (COL) Bahrain Victorious 69
2. Wout Van Aert (NED) Visma | Lease a Bike) 40
3. Enric Mas (ESP) Movistar 24
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:18.