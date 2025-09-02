ONLINE: 10. etapa na Vuelta a Espaňa 2025 dnes LIVE (hornatá - 175,3 km)

SENDAVIVA. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 10. etapou.
Jazdcov čaká 175,3 kilometrov dlhá hornatá etapa, ktorá smeruje z mesta Sendaviva do El Ferial Larra Belagua.
Kde sledovať Vueltu v TV?
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
02.09.2025 o 13:08
10. etapa: Arguedas – El Ferial Larra Belagua
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí (červený trikot):
1. Torstein Træen (NOR) Bahrain – Victorious 33:35:46
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike +0:37
3. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG +1:15
4. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +1:35
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +2:14
6. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +2:42
7. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team +2:47
8. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +2:59
9. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansrgrohe +2:53
10. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:53
---
66. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +40:57
122. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:06:59
Pořadí týmů:
1. UAE Team Emirates – XRG 99:56:42 hod.
2. Team Visma | Lease a Bike +6:24
3. XDS Astana Team +14:15
Pořadí jezdců do 25 let (bílý trikot):
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 33:38:39
2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:27
3. Raúl García Pierna (ESP) Arkéa – B&B Hotels +0:46
4. Juinor Lecerf (BEL) Soudal Quick Step +1:28
5. Harol Martín López (ECU) XDS Astana Team +3:37
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 120 bodů
2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 111
3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
4. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 100
5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 88
---
43. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 34 bodů
2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23
3. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 20
4. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost 18
5. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 16
9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
V 9. etapě už výrazně zaútočil Jonas Vingegaard. Dánský favorit ztratil všechny své pronásledovatele v závěrečném stoupání a Thomase Pidcocka s Joaem Almeidou za sebou nechal o 24 sekund. Torstein Træen na něho ztratil dvě minuty. Přesto červený trikot ještě udržel. Před druhým týdnem má na Vingegaarda k dobru 37 sekund.
1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 4:32:10 hod.
2. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +0:24
3. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG +0:24
4. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +1:02
5. Raúl Garcíe Pierna (ESP) Arkéa – B&B Hotels +1:46
6. Marc Soler (ESP) UAE Team Emirates – XRG +1:46
7. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +1:46
8. Markel Beloki (ESP) EF Education – EasyPost +1:46
9. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:46
10. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team +1:46
---
58. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +10:10
132. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +17:15
Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! La Vuelta pokrčuje po volném pondělí 10. etapou. Ta vede z Arguedas do El Ferial Larra Belagua. Její většina je spíše rovinatá, ale v závěru na účastníky čeká cílové stoupání 1. kategorie. To tedy diskvalifikuje většinu sprinterů, byť takový Mads Pedersen už ukázal, že dokáže přeje ti kopce.
