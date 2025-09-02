    ONLINE: 10. etapa na Vuelta a Espaňa 2025 dnes LIVE (hornatá - 175,3 km)

    ONLINE prenos z 10. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos z 10. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|2. sep 2025 o 10:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z 10. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    SENDAVIVA. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 10. etapou.

    Jazdcov čaká 175,3 kilometrov dlhá hornatá etapa, ktorá smeruje z mesta Sendaviva do El Ferial Larra Belagua.

    Kde sledovať Vueltu v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    02.09.2025 o 13:08
    10. etapa: Arguedas – El Ferial Larra Belagua
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí (červený trikot):

    1. Torstein Træen (NOR) Bahrain – Victorious 33:35:46
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike +0:37
    3. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG +1:15
    4. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +1:35
    5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +2:14
    6. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +2:42
    7. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team +2:47
    8. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +2:59
    9. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansrgrohe +2:53
    10. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +2:53
    ---
    66. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +40:57
    122. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +1:06:59
    Pořadí týmů:

    1. UAE Team Emirates – XRG 99:56:42 hod.
    2. Team Visma | Lease a Bike +6:24
    3. XDS Astana Team +14:15
    Pořadí jezdců do 25 let (bílý trikot):

    1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 33:38:39
    2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:27
    3. Raúl García Pierna (ESP) Arkéa – B&B Hotels +0:46
    4. Juinor Lecerf (BEL) Soudal Quick Step +1:28
    5. Harol Martín López (ECU) XDS Astana Team +3:37
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 120 bodů
    2. Ethan Vernon (GBR) Israel – Premier Tech 111
    3. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
    4. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 100
    5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 88
    ---
    43. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 17
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkatý trikot):

    1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 34 bodů
    2. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 23
    3. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 20
    4. Sean Quinn (USA) EF Education – EasyPost 18
    5. Joel Nicolau (ESP) Caja Rural – Seguros RGA 16
    9. etapa: Alfaro – Valdezcaray

    V 9. etapě už výrazně zaútočil Jonas Vingegaard. Dánský favorit ztratil všechny své pronásledovatele v závěrečném stoupání a Thomase Pidcocka s Joaem Almeidou za sebou nechal o 24 sekund. Torstein Træen na něho ztratil dvě minuty. Přesto červený trikot ještě udržel. Před druhým týdnem má na Vingegaarda k dobru 37 sekund.

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 4:32:10 hod.
    2. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +0:24
    3. João Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG +0:24
    4. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +1:02
    5. Raúl Garcíe Pierna (ESP) Arkéa – B&B Hotels +1:46
    6. Marc Soler (ESP) UAE Team Emirates – XRG +1:46
    7. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek +1:46
    8. Markel Beloki (ESP) EF Education – EasyPost +1:46
    9. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +1:46
    10. Lorenzo Fortunato (ITA) XDS Astana Team +1:46
    ---
    58. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +10:10
    132. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +17:15
    Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! La Vuelta pokrčuje po volném pondělí 10. etapou. Ta vede z Arguedas do El Ferial Larra Belagua. Její většina je spíše rovinatá, ale v závěru na účastníky čeká cílové stoupání 1. kategorie. To tedy diskvalifikuje většinu sprinterů, byť takový Mads Pedersen už ukázal, že dokáže přeje ti kopce.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:08.
