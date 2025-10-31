Španielsky majster má problém. UCI mu pozastavila činnosť pre podozrenie z dopingu

AIGLE. Španielsky cyklista Oier Lazkano má pozastavenú činnosť kvôli nezrovnalostiam v biologickom pase.
Oznámila to medzinárodná únia UCI. Anomálie boli zistené v rokoch 2022-24, keď Lazkano jazdil za španielsky tím Movistar.
Od tohtoročnej sezóny je dvadsaťpäťročný jazdec členom nemeckej stajne Red Bull Bora-hansgrohe.
Naposledy štartoval v apríli na klasike Paríž-Roubaix, kde skončil na 117. mieste. Dôvody jeho absencie v pelotóne neboli doteraz známe.
Lazkano má na konte sedem profesionálnych víťazstiev, z ktorých šesť vybojoval v rokoch 2022-24 vrátane predvlaňajšieho titulu španielskeho šampióna. Počas kariéry štartoval na Tour de France, Giru d'Italia aj Vuelte.