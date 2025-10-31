    Španielsky majster má problém. UCI mu pozastavila činnosť pre podozrenie z dopingu

    Oier Lazkano.
    Oier Lazkano. (Autor: REUTERS)
    ČTK|31. okt 2025 o 08:35
    ShareTweet0

    Naposledy štartoval v apríli na klasike Paríž-Roubaix.

    AIGLE. Španielsky cyklista Oier Lazkano má pozastavenú činnosť kvôli nezrovnalostiam v biologickom pase.

    Oznámila to medzinárodná únia UCI. Anomálie boli zistené v rokoch 2022-24, keď Lazkano jazdil za španielsky tím Movistar.

    Od tohtoročnej sezóny je dvadsaťpäťročný jazdec členom nemeckej stajne Red Bull Bora-hansgrohe.

    Naposledy štartoval v apríli na klasike Paríž-Roubaix, kde skončil na 117. mieste. Dôvody jeho absencie v pelotóne neboli doteraz známe.

    Lazkano má na konte sedem profesionálnych víťazstiev, z ktorých šesť vybojoval v rokoch 2022-24 vrátane predvlaňajšieho titulu španielskeho šampióna. Počas kariéry štartoval na Tour de France, Giru d'Italia aj Vuelte.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Oier Lazkano.
    Oier Lazkano.
    Španielsky majster má problém. UCI mu pozastavila činnosť pre podozrenie z dopingu
    dnes 08:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Španielsky majster má problém. UCI mu pozastavila činnosť pre podozrenie z dopingu