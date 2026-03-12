Mladá Slovenka prestúpila do najlepšieho českého tímu. Je to veľká príležitosť, vraví

Slovenská cyklistka Nina Andacká bude od sezóny 2026 pôsobiť v tíme VIF Cycling Team, aktuálne najúspešnejšieho ženského profesionálneho družstva v Česku. Je vôbec prvou slovenskou jazdkyňou v histórii tímu.
Andacká patrí medzi najväčšie talenty svojej generácie.
Je dvojnásobnou juniorskou majsterkou SR, keď na minuloročnom šampionáte ovládla vo svojej kategórii časovku aj preteky s hromadným štartom.
Na majstrovstvách Európy 2025 vo Francúzsku dosiahla dve umiestnenia v top 20 - 13. miesto v časovke a 17. v hromadných pretekoch.
"Nina je veľmi perspektívna jazdkyňa s veľkým potenciálom. Veríme, že v našom tíme dostane ideálne podmienky na ďalší rast.
Zároveň nás teší, že sa viac prepájame so slovenskou cyklistickou scénou a otvárame dvere ďalším talentom," vraví športový riaditeľ Vojtěch Řepa.
Osemnásťročná slovenská pretekárka sa v novej sezóne pripojí k zostave kategórií Elite a U23, ktorá bude štartovať nielen na domácich podujatiach, ale aj na medzinárodných pretekoch kalendára UCI.
Pre Andackú ide o dôležitý krok smerom k profesionálnej cyklistike a pravidelnej konfrontácii so silnou európskou konkurenciou.
"Prestup do VIF Cycling je veľká príležitosť. Teším sa na silné medzinárodné preteky a verím, že budem dobre reprezentovať Slovensko," uviedla.
VIF Cycling Team vznikol v roku 2024 a v uplynulej sezóne dominoval českej cyklistickej scéne. Momentálne má status kontinentálneho tímu.
Jeho pretekárky získali až štyri medaily na českom šampionáte a úspechy zaznamenali aj na medzinárodných podujatiach, vrátane reprezentácie na ME, MS a na zahraničných etapových pretekoch.