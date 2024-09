Obávajú sa olympiády. Termín Tour de France v roku 2028 je zatiaľ nejasný

Táto možnosť by znamenala, že by sa 14. júla neuskutočnila tradičná etapa v deň dobytia Bastily.

PARÍŽ. Cyklistické preteky Tour de France sa možno v roku 2028 pôjdu až v auguste, aby neprišlo k termínovej kolízii s OH v Los Angeles (14. - 30. júla).

Okrem augustového termínu prichádza do úvahy aj štart 25. júna s vyvrcholením 16. júla, čo by však viedlo k prekrytiu s pretekmi pod piatimi kruhmi.

Obe alternatívy by mali výrazné dôsledky na tvorbu nabitého kalendára. V prípade augustového termínu by sa musela odložiť Vuelta a Espaňa, ktorá bežne štartuje práve v tomto mesiaci.

Ak by sa TdF konala v júni, viedlo by to ku kolízii s termínmi pretekov Okolo Švajčiarska, Criterium du Dauphiné či národnými šampionátmi.