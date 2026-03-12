    VIDEO: Víťazstvo vo veľkom štýle. Van der Poel v špurte nedal šancu konkurencii

    Holandský cyklista Mathieu Van Der Poel (v strede) oslavuje víťazstvo v štvrtej etape.
    Holandský cyklista Mathieu Van Der Poel (v strede) oslavuje víťazstvo v štvrtej etape. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|12. mar 2026 o 16:10
    Priebežným lídrom pretekov je Giulio Pellizzari.

    Tirreno - Adriatico 2026

    Výsledky 4. etapy (Tagliacozzo – Martinsicuro, 213 km):

    1.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin-Premier Tech

    4:51:40 h

    2.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Tobias Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    4.

    Clement Champoussin

    Francúzsko

    XDS-Astana

    + 0 s

    5.

    Wout Van Aert

    Belgicko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    6.

    Ben Healy

    Írsko

    EF Education-EasyPost

    + 0 s

    Holandský cyklista Mathieu van der Poel z tímu Alpecin-Premier Tech zvíťazil vo štvrtkovej 4. etapy pretekov Tirreno - Adriatico.

    V špurte na 213 km dlhej trati z Tagliacozza do Martinsicura zdolal domáceho Taliana Giulia Pellizzariho (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tretí finišoval Nór Tobias Johannessen (Uno-X Mobility).

    Najprv sa na čele vytvorila 12-členná skupina, ktorej náskok osciloval okolo troch minút. Najdlhšie z nej vydržal Jakub Otruba (Caja Rural), ktorého pelotón pohltil v stúpaní Tortoreto.

    Rozhodol tak záverečný špurt. Najprv v ňom nastúpil Talian Filippo Ganna a potom zaútočil van der Poel, ktorý v dlhom šprinte nedal konkurentom šancu. Holanďan slávil druhý etapový triumf v priebehu troch dní.

    VIDEO: Zostrih z 3. etapy pretekov Tirreno - Adriatico 2026

    Na čelo celkového poradia sa vyšvihol Pellizzari, ktorý má dvojsekundový náskok pred doterajším lídrom Mexičanom Isaacom del Torom (SAE Team Emirates - XRG).

    Tretí je s mankom 21 sekúnd Slovinec Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

    Priebežné poradie po 4. etape

    1.

    Giulio Pellizzari

    Mexiko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    15:27:00 h

    2.

    Isaac del Toro

    Taliansko

    UAE Emirates - XRG

    + 2 s

    3.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 21 s

    4.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma-Lease a Bike

    + 34 s

    5.

    Ben Healy

    Írsko

    EF Education-EasyPost

    + 39 s

    6.

    Andrea Vendrame

    Taliansko

    Jayco-AlUla

    + 42 s

    dnes 16:10
