VIDEO: Víťazstvo vo veľkom štýle. Van der Poel v špurte nedal šancu konkurencii

Tirreno - Adriatico 2026
Výsledky 4. etapy (Tagliacozzo – Martinsicuro, 213 km):
1.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
4:51:40 h
2.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 0 s
3.
Tobias Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
4.
Clement Champoussin
Francúzsko
XDS-Astana
+ 0 s
5.
Wout Van Aert
Belgicko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
6.
Ben Healy
Írsko
EF Education-EasyPost
+ 0 s
Holandský cyklista Mathieu van der Poel z tímu Alpecin-Premier Tech zvíťazil vo štvrtkovej 4. etapy pretekov Tirreno - Adriatico.
V špurte na 213 km dlhej trati z Tagliacozza do Martinsicura zdolal domáceho Taliana Giulia Pellizzariho (Red Bull-Bora-Hansgrohe), tretí finišoval Nór Tobias Johannessen (Uno-X Mobility).
Najprv sa na čele vytvorila 12-členná skupina, ktorej náskok osciloval okolo troch minút. Najdlhšie z nej vydržal Jakub Otruba (Caja Rural), ktorého pelotón pohltil v stúpaní Tortoreto.
Rozhodol tak záverečný špurt. Najprv v ňom nastúpil Talian Filippo Ganna a potom zaútočil van der Poel, ktorý v dlhom šprinte nedal konkurentom šancu. Holanďan slávil druhý etapový triumf v priebehu troch dní.
VIDEO: Zostrih z 3. etapy pretekov Tirreno - Adriatico 2026
Na čelo celkového poradia sa vyšvihol Pellizzari, ktorý má dvojsekundový náskok pred doterajším lídrom Mexičanom Isaacom del Torom (SAE Team Emirates - XRG).
Tretí je s mankom 21 sekúnd Slovinec Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).
Priebežné poradie po 4. etape
1.
Giulio Pellizzari
Mexiko
Red Bull - BORA - hansgrohe
15:27:00 h
2.
Isaac del Toro
Taliansko
UAE Emirates - XRG
+ 2 s
3.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 21 s
4.
Matteo Jorgenson
USA
Visma-Lease a Bike
+ 34 s
5.
Ben Healy
Írsko
EF Education-EasyPost
+ 39 s
6.
Andrea Vendrame
Taliansko
Jayco-AlUla
+ 42 s