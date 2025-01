Svrčeka čaká premiéra na monumentálnej klasike. Aký je jeho súťažný program?

Naplno svoj potenciál ukázal na svetovom šampionáte v Zürichu, kde si vybojoval striebornú medailu v kategórii do 23 rokov.

„Sezóna nebola ideálna a nič nenasvedčovalo tomu, že by som mohol bojovať o titul. Ale mentálne som sa na tieto preteky pripravoval už od mája. Pracoval som na tom s mentálnym koučom. Predstavoval som si to, robil som rôzne mentálne cvičenia, meditácie. Fyzicky som bol na tom možno o niečo horšie ako minulý rok, keď som získal bronz, ale pretlačil som to mentálne,“ spomínal Svrček.

Premiéra na monumentálnej klasike

Aj v tomto roku ostáva jediným Slovákom v tíme WorldTour. Ako jeden z mála má tak možnosť štartovať na najprestížnejších cyklistických podujatiach.

Tímy WorldTour majú povinnosť obsadzovať najvyššiu kategóriu pretekov a Svrček má v tejto sezóne novú príležitosť na atraktívny súťažný program. Predstaví sa na flámskych klasikách a premiérovo by mal štartovať aj na monumentálnej klasike Miláno – San Remo.

Sú to najdlhšie preteky v kalendári. V tomto roku čaká cyklistov 272 km.