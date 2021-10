Svrček potvrdil skvelú formu. Preteky dokončila iba tretina mladíkov

Gaverzicht - Be Okay

V náročných pretekoch so 17 sektormi vystlaných kockami tzv. pavé, bol Svrček na šiestom mieste posledným jazdcom, ktorý zaostal za víťazom do minúty a pol.

"Som šťastný, že som mohol zažiť tieto preteky a hneď v daždi. Boli to cenné skúsenosti. Veľmi sa mi to páčilo, ale bolo to ťažké. Na prvom sektore sa to rozdelilo a dosť skoro sme odišli šesťčlenná skupina najsilnejších, ktorá išla až do cieľa.

Na Carrefour de l'Arbre ma odtrhli, nemal som už na to. Preto som došiel šiesty," povedal Svrček pre RTVS.

Svrček potvrdil aj v závere sezóny výbornú formu. Nedávno na MS v belgickom Leuvene skončil štvrtý v pretekoch s hromadným štartom, ešte predtým bol v časovke sedemnásty. Člen talianskeho juniorského tímu Franco Ballerini od začiatku tejto sezóny dosiahol 15 víťazstiev vrátane dvoch titulov majstra Slovenska v juniorskej kategórii.

Aktuálne má aj ďalšiu dôležitú novinku, 18-ročný rodák z Nesluše si od budúcej sezóny bude obliekať dres dlhodobo najlepšieho cyklistického tímu na svete Deceuninck - Quick-Step.