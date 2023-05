Rozprávkový koniec Cavendisha na Gire. Ďakoval a mal slzy v očiach

Celkové víťazstvo bez najmenších problémov potvrdil Slovinec Primož Roglič, pre ktorého je to premiérové víťazstvo na talianskej Grand Tour.

Krátky priebeh 21. etapy Giro d'Italia 2023

V záverečnej etape sa 70 kilometrov pred cieľovou páskou pokúsili o únik traja pretekári Cesare Benedetti, Maxime Bouet a Toms Skujinš.

Pelotón im však nedovolil vytvoriť si náskok viac ako 45 sekúnd. Balík ich po hodine a pol pri nájazde do posledného kola v Ríme dostihol.

Štyri kilometre pred cieľom to ešte vyskúšal Derek Gee, no ani jemu to nevyšlo. Aj tak zanechal Kanaďan skvelý dojem a bol najaktívnejším mužom Gira.

V hromadnom špurte uspel po dominantnom výkone Cavendish.