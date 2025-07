Kubiš útočil na víťazstvo aj dres lídra. V závere predbiehal jedného súpera za druhým

Zaujímavosťou je, že pre jazdca tímu Israel - Premier Tech to bolo druhé profesionálne víťazstvo, pričom to prvé dosiahol vlani na rovnakom podujatí.

Štyristo metrov pred cieľom začali cyklisti šprintovať do malého kopčeka pokrytom dlažobnými kockami. Už po približne 150 m sa terén narovnal, no tento úsek stačil na to, aby si Kanaďan vypracoval víťaznú pozíciu.

Naopak, Lukáš Kubiš bol pred stúpaním približne až na 10. mieste a hoci následne predbiehal jedného súpera za druhým, na Pickrella to už nestačilo.