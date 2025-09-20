Už sa nie je na čo šetriť. Kubiš môže napodobniť Sagana, chváli ho aj šéf Quick-Stepu

SLÁDKOVIČOVO. Už ani nevedel, čo má novinárom povedať. Hoci sa usmieval, neveriacky krútil hlavou nad tým, že sa ten istý scenár zopakoval už štvrtý raz.
Lukáš Kubiš opäť urobil všetko, čo bolo v jeho silách, ale etapové víťazstvo na domácich pretekoch Okolo Slovenska mu znova vyfúkol ten istý muž.
Nech už záverečná kopcovitá etapa s cieľom v stúpaní Kohútka dopadne akokoľvek, 69. ročník si budú ľudia spájať s dominanciou Paula Magniera.
Iba 21-ročný Francúz vyhral štyri etapy v jednom ročníku, čo pred ním dokázali len Jozef Regec (1992) a František Trkal (1995). Iba jazdcovi tímu Soudal Quick-Step sa to však podarilo v neprerušenej sérii.
"Je to neuveriteľné. Ani v najdivokejších snoch som si nepredstavoval takýto scenár. Všetko do seba zapadlo, je to perfektná jazda a som si istý, že náš sponzor Janom je na nás hrdý," povedal.
Väčší talent ako Groenewegen
Jeho víťazstvo v Sládkovičove si nenechal ujsť ani dlhoročný šéf tímu Patrick Lefevere, ktorý už tradične v septembri navštevuje Slovensko.
Pred príchodom do krajiny pod Tatrami mal Magnier na konte jedenásť profesionálnych triumfov, no svoju zbierku zveľadil už na číslo pätnásť.
VIDEO: Záver 4. etapy pretekov Okolo Slovenska 2025
"Objavili sme ho ako malého chlapca a teraz je lídrom tímu. Je víťazný typ. Je zdravý, silný a vie nielen rýchlo šprintovať, ale zvláda prejsť aj kopce.
Nie je teda čistokrvný šprintér ako napríklad Dylan Groenewegen. Má väčší talent, stále iba 21 rokov a v budúcej sezóne určite bude jazdiť na klasikách," povedal Lefevere o mladom Francúzovi.
V roku 2023 Soudal Quick-Step dokonale ovládol preteky Okolo Slovenska, keď vyhral všetkých päť etáp. Niečo podobné môže dokázať aj tentokrát, no Lefevere zdôrazňuje, že prioritou je zisk žltého dresu.
Ten zatiaľ Magnier nikomu nepožičal a hoci mu profil záverečnej etapy príliš nevyhovuje, náskok 19 sekúnd pred Kubišom či 43 pred skupinou kvalitných vrchárov mu dáva šancu pomýšľať na celkový triumf.
"Nebude to ľahké, ale vďaka bonifikáciám má pekný náskok. Tím je však veľmi unavený, pretože štyri dni ťahal sám. Nikto mu nechcel pomôcť. Samozrejme, až na posledných päť kilometrov, ale zvládli sme to," vraví Lefevere.
Dokáže zdolať aj Merliera
Sedemdesiatročný Belgičan vidí v osobe Paula Magniera veľký potenciál. Tento rok vyhral aj etapu na Okolo Poľska, druhý bol na Omloop Nieuwsblad či dosiahol tri umiestnenia v top 10 na Giro d'Italia.
Jeho tímový kolega Martin Svrček priznal, že v tréningoch dokáže porážať aj Tima Merliera, ktorého označuje za najlepšieho šprintéra súčasnosti.
Tieto slová potvrdil aj Lefevere, ktorý verí, že toto francúzsko-belgické duo pozbiera pre "Vlčiu svorku" (prezývka tímu, pozn.) čo najviac víťazstiev.
"V budúcnosti bude Paul veľmi dobrý šprintér. Preto si ho držíme, rovnako ako Tima. Aj on priznal, že Paul je silný a porazil ho v šprinte, v ktorom išiel naplno.
A keď sa ma pýtate, kto pôjde budúci rok ako šprintér na Tour de France, tak je naozaj veľkým luxusom vyberať si z takejto dvojice pretekárov," hovorí jedna z najznámejších postáv svetovej cyklistky.
Patrick Lefevere sa sympaticky vyjadril aj na adresu Lukáša Kubiša, ktorý je akýmsi korunným princom tohto ročníka pretekov naprieč Slovenskom.
"Nie je len najlepším slovenským cyklistom. Celkovo je veľmi dobrý. Poznám ho od začiatku roka, na veľkých pretekoch bol vždy prítomný a určite bude ešte lepší v budúcej sezóne," tvrdí Belgičan.
Následne dostal otázku, či si vie predstaviť Kubiša v drese Quick-Stepu:
"Ja som už na dôchodku a podpisujem zmluvy už iba so sponzormi (smiech). Preto som aj tu, keďže už trinásť rokov spolupracujeme s firmou Janom."
Ani Sagan nevyhral etapu
Aj keď sa slovenskí fanúšikovia cyklistiky zatiaľ nedočkali víťaznej radosti, preteky stále môžu mať z domáceho pohľadu šťastný koniec.
Ani v roku 2021 sa Peter Sagan nedočkal etapového úspechu, no zbieral bonifikačné sekundy a žltý dres získal pred Jannikom Steimlem.
Kubiš je v celkovom poradí druhý, pričom v stúpaniach by mohol mať tentokrát navrch on. Počas nedeľnej etapy sa trikrát bude stúpať na Vršatec (3,5 km, sklon 6,9%) a podujatie vyvrcholí na Kohútke (15,4 km, sklon 3,8%).
"Vršatec sa ide približne 7 minút naplno, no teraz sa pôjde trikrát po sebe. Jediné, čo ma teší, je tých 30 km medzi posledným Vršatcom a Kohútkou. Ak by sa to tam rozpojilo, je šanca, že sa to na rovine opäť spojí.
A ten záver? Bude to čisto o nohách, uvidíme ako to dopadne. Dám do toho všetko. Už sa nie je na čo šetriť," povedal dvojnásobný majster.
Zostava Unibet Tietema Rockets však bude ešte viac oklieštená než na štarte pretekov. Nór Eivind Broholt Fougner skončil v nemocnici a spadol aj ďalší cyklista. V nedeľu tak bude mať Kubiš len dvoch či troch kolegov.
Priebežné celkové poradie po 4. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
15:13:18 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 19 s
3.
Milan Menten
Belgicko
Lotto
+ 35 s
4.
Oscar Nillson-Julien
Francúzsko
Groupama-FDJ
+ 35 s
5.
Thomas Gloag
Veľká Británia
Visma Lease a Bike
+ 38 s
6.
Pawel Bernas
Poľsko
Mazowsze Serce Polski
+ 38 s