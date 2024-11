Jedna chyba ju stála medailu. Štvrté miesto na MS veľmi bolí, priznáva Slovenka

"Štvrté miesto na MS veľmi bolí. Na jednej strane som šťastná, že som sa po piatich rokoch dostala do top 4 na svete, no na druhej som sklamaná, pretože jedna chyba ma stála medailu.

Danielovi Hradskému ušiel postup do Top 16 o dve desatiny sekundy, a Filip Matiaško skončil na 25. mieste. Medzi mužmi získal titul Ryan Gilchrist z Austrálie pred krajanom Aaronom Donaldom a Alecom Bobom z USA.

V hlavných pretekoch sme mali zastúpenie už len v kategórii elite Women. Kristína Nováková si polepšila na 13. miesto, zatiaľ čo Kika Madarásová bez problémov postúpila do top 8.

"Dnešok bol veľmi náročný. Silný vietor komplikoval jazdy a bolo výzvou udržať ideálnu stopu na dráhe. V kvalifikácii sa podarilo obom Kristínam dostať medzi top 16. Chalanom to, žiaľ, nevyšlo.

V prvej jazde top 8 síce chybovala, ale opravnou jazdou a riskom sa prebojovala až do top 4. Snívali sme o medaile, no v malom finále prehrala so súperkou z Lotyšska a skončila na 4. mieste.

Ako tím a samotná Kika sme odviedli výbornú prácu. Ďakujem tímu, jazdcom a podpornému štábu za úspešnú reprezentáciu a SZC za podporu disciplíny pumptrack v sezóne 2024," uviedol reprezentačný tréner Peter Henčl.