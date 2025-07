Zaslúžil by si prezývku kráľ, tvrdí slávny krajan. Austrálčan zvíťazil ako nikdy predtým

BRATISLAVA. Ak by prišiel do cieľa s takmer 30-minútovou stratou ako skupina s držiteľom zeleného dresu Jonathanom Milanom, asi nikto by sa nečudoval. Austrálčan Kaden Groves totiž patrí k cyklistom, ktorí bojujú o víťazstvá v hromadných dojazdoch, nie v etapách s tritisíc nastúpanými metrami. V predposlednej etape Tour de France 2025 sa však vybičoval k životnému výkonu, ktorý možno označiť za jedno z najväčších prekvapení 112. ročníka.

Groves najskôr zvládol súboj o únik, následne vyprovokoval dôležitú selekciu, potom sa vyhol pádu na mokrej vozovke a všetko zavŕšil víťazným sólom.

"Je to veľmi emotívne. Prišli sme na Tour s iným plánmi, no v jej závere som dostal svoju šancu. Mal som skvelé nohy, aj som trpel, ale napokon sa to vyplatilo," povedal dojatý jazdec Alpecinu - Deceuninck. VIDEO: Zostrih z 20. etapy Tour de France 2025

Ani riaditeľ tímu to nečakal Pre tento tím sa tohtoročná Tour začala fantasticky. V prvej etape získal žltý dres Jasper Philipsen a následne druhú etapu vyhral Mathieu van der Poel. Najmä na víťazstve Philipsena mal veľký podiel aj Groves, ktorý sa podriadil tímu, obetoval svoje ambície a rozbiehal šprint belgickému kolegovi. "Kaden je osvedčený víťaz a nie vždy je pre takýchto jazdcov ľahké pracovať pre niekoho druhého. Ak by bol posledný vo vláčiku Alpecinu, tak má on žltý dres.

Na tejto Tour však prijal rolu pracovať pre Jaspera a svoju prácu urobil na sto percent. Bolo to obdivuhodné," chválil ho v štúdiu TNT Sports bývalý austrálsky cyklista a vynikajúci šprintér Robbie McEwen. Van der Poel už po dvoch dňoch vravel, že pre tím je to úspešná Tour, no skvelá nálada rýchlo pominula. V tretej etape po páde odstúpil Philipsen a neskôr pre zápal pľúc predčasne skončil aj van der Poel.

Kaden Groves (vľavo) a Mathieu van der Poel sa tešia z triumfu Jaspera Philipsena v 1. etape Tour de France 2025. (Autor: REUTERS)

Mohlo sa zdať, že v Alpecine bude chcieť už len dokončiť preteky bez výsledkových ambícii, no triumf v 20. etape im opäť priniesol veľkú radosť. "Je to neuveriteľné, čo prežívame. Aby som bol úprimný, nečakali sme to," povedal pre belgickú televíziu Sporza riaditeľ tímu Christoph Roodhooft. Dážď mu nevadil Groves, ktorý jedno zo svojich 21 víťazstiev dosiahol aj v košickom prológu na Okolo Slovenska 2021, je expertom na trojtýždňové podujatia. Jeho posledných deväť víťazstiev je práve z pretekov Grand Tour, pričom na konte ich má celkovo desať. Sedemkrát uspel na Vuelte, dvakrát na Gire a víťazstvom na Tour sa stal 114. cyklistom s kompletnou zbierkou.

"Nepovedal by som, že víťazstvo na Tour bolo mojím detským snom, pretože som s cyklistikou začal pomerne neskoro. Vyhral som etapy na Gire aj Vuelte, ale na Tour cítite najväčší tlak," priznal. Viacerí rýchli jazdci by v úniku taktizovali a čakali, že bude šprintovať väčšia skupina, no Groves bol aktívny a zaslúžene triumfoval. Navyše, po takomto sólo ešte nikdy v cieli nedvíhal ruky nad hlavu.

Rozhodujúci moment prišiel približne 16 km pred cieľom, hoci to nebol žiaden dravý útok. Groves proste išiel vysoké tempo a Frank van den Broek s Jakeom Stewartom sa nevedeli dohodnúť, kto pôjde za ním. "Snažil som sa hrať svojimi kartami. Cítil som sa dobre a nevadil mi ani dážď, pretože mám rád studené počasie. Prvýkrát v kariére som vyhral po sólovom útoku. Je to neuveriteľné. Posledných 16 km som išiel úplne naplno snáď s výnimkou posledných dvesto metrov," uviedol v bezprostrednom rozhovore. "Po takejto jazde by si zaslúžil prezývku Kráľ Kaden. Hovoríme o ňom, že šprintér. Áno, je veľmi rýchly a väčšinu výhier dosiahol v šprinte, ale dnes vyhral iným spôsobom a ukázal, aký je silný," dodal McEwen.

Van Aert nechce odísť naprázno Frank van den Broek, ktorý vlani parádnym výkonom pomohol k víťazstvu v etape Romainovi Bardetovi, finišoval na druhom mieste. Kým mnohí by ľutovali, že im víťaz tak ľahko ušiel, Holanďan to bral realisticky. Vedel, že Groves aj Stewart sú oveľa rýchlejší než on, a tak udávanie tempa nechával na nich a nestriedal. Keď sa Austrálčan vzďaľoval, Stewartovi povedal: "Gratulujem, dávaš mu priestor na víťazstvo." "Bol na mňa nahnevaný a nevedel pochopiť, prečo nechcem striedať. Držal som sa svojej stratégie, ktorá bola v tej chvíli najlepšia," povedal. Za bežných okolností by bol Kaden Groves favoritom aj dojazdu Tour de France na Elyzejských poliach v Paríži, no trasa je mierne zmenená. Na tomto známom bulvári sa síce bude finišovať, no pripravený okruh okorení stúpanie Cote de la Butte Montmartre (1,1 km a sklon 5,9%), kde Remco Evenepoel vlani rozhodol o svojom olympijskom zlate. VIDEO: Zostrih z cestných pretekov mužov na OH v Paríži 2024

Práve tento kopec bude živnou pôdou pre útoky klasikárov a pokiaľ by Mathieu van der Poel nemusel odstúpiť, patril by k favoritom. Aj jeho absenciu bude chcieť využiť a neodísť domov naprázdno Wout van Aert. Belgičan pred troma rokmi vyhral na Elyzejských poliach aj klasický šprintérsky dojazd, keď oddialil snahu Marka Cavendisha o rekordné 35. víťazstvo.