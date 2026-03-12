O žltý dres ho pripraví len zázrak. Vingegaard oslávil víťazné sólo bozkami na fotku

Paríž - Nice 2026
Výsledky 5. etapy (Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux, 206,3 km):
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
4:29:01 h
2.
Valentin Paret-Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 2:02 min
3.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 2:20 min
4.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain - Victorious
+ 2:20 min
5.
Ion Izagirre
Španielsko
Cofidis
+ 2:20 min
6.
Daniel Felipe Martínez
Kolumbia
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 2:20 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma-Lease a Bike suverénnym spôsobom triumfoval vo štvrtkovej 5. etape pretekov Paríž - Nice.
Upevnil si tým prvú priečku celkového poradia, ktoré vedie už s priepastným vyše trojminútovým náskokom. Žltý dres má tak už takmer vo vrecku.
Druhý prišiel vo štvrtok do cieľa Francúz Valentin Paret Peintre (Soudal Quick-Step) s mankom 2:02 min. Tretí skončil Kolumbijčan Harold Tejada z Astany.
Vingegaard rozhodol o svojom prvenstve približne 20 km pred cieľom, keď zaútočil pred príchodom na najťažší úsek trate, ktorým bolo stúpanie na Côte de St. Jean de Muzols s dĺžkou 2,2 km a priemerným sklonom 10,5 %.
VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Paríž - Nice 2026
Keď dvojnásobný víťaz Tour de France prechádzal cieľom, trikrát pobozkal fotku svojej manželke a dvoch detí, ktorú mal nalepenú na riadidlách.
Na svojom konte má 44 profesionálnych triumfov a aj v ďalších troch etapách 84. ročníka Paríž - Nice bude hlavným favoritom na víťazstvo.
Priebežné poradie po 5. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
17:22:06 h
2.
Daniel Felipe Martínez
Kolumbia
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:22 min
3.
Georg Steinhauser
Nemecko
EF Education-EasyPost
+ 5:50 min
4.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
INEOS Grenadiers
+ 6:09 min
5.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain - Victorious
+ 7:37 min
6.
Marc Soler
Španielsko
UAE Emirates - XRG
+ 8:15 min