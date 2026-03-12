    O žltý dres ho pripraví len zázrak. Vingegaard oslávil víťazné sólo bozkami na fotku

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard.
    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard. (Autor: REUTERS)
    TASR, Sportnet|12. mar 2026 o 17:30
    ShareTweet0

    Dánsky cyklista vedie Paríž - Nice o vyše tri minúty.

    Paríž - Nice 2026

    Výsledky 5. etapy (Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux, 206,3 km):

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    4:29:01 h

    2.

    Valentin Paret-Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 2:02 min

    3.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 2:20 min

    4.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain - Victorious

    + 2:20 min

    5.

    Ion Izagirre

    Španielsko

    Cofidis

    + 2:20 min

    6.

    Daniel Felipe Martínez

    Kolumbia

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 2:20 min

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma-Lease a Bike suverénnym spôsobom triumfoval vo štvrtkovej 5. etape pretekov Paríž - Nice.

    Upevnil si tým prvú priečku celkového poradia, ktoré vedie už s priepastným vyše trojminútovým náskokom. Žltý dres má tak už takmer vo vrecku.

    Druhý prišiel vo štvrtok do cieľa Francúz Valentin Paret Peintre (Soudal Quick-Step) s mankom 2:02 min. Tretí skončil Kolumbijčan Harold Tejada z Astany.

    Vingegaard rozhodol o svojom prvenstve približne 20 km pred cieľom, keď zaútočil pred príchodom na najťažší úsek trate, ktorým bolo stúpanie na Côte de St. Jean de Muzols s dĺžkou 2,2 km a priemerným sklonom 10,5 %.

    VIDEO: Zábery z 5. etapy pretekov Paríž - Nice 2026

    Keď dvojnásobný víťaz Tour de France prechádzal cieľom, trikrát pobozkal fotku svojej manželke a dvoch detí, ktorú mal nalepenú na riadidlách.

    Na svojom konte má 44 profesionálnych triumfov a aj v ďalších troch etapách 84. ročníka Paríž - Nice bude hlavným favoritom na víťazstvo.

    Priebežné poradie po 5. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    17:22:06 h

    2.

    Daniel Felipe Martínez

    Kolumbia

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:22 min

    3.

    Georg Steinhauser

    Nemecko

    EF Education-EasyPost

    + 5:50 min

    4.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    INEOS Grenadiers

    + 6:09 min

    5.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain - Victorious

    + 7:37 min

    6.

    Marc Soler

    Španielsko

    UAE Emirates - XRG

    + 8:15 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard.
    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard.
    O žltý dres ho pripraví len zázrak. Vingegaard oslávil víťazné sólo bozkami na fotku
    dnes 17:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»O žltý dres ho pripraví len zázrak. Vingegaard oslávil víťazné sólo bozkami na fotku