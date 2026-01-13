Môže vyhrať na všetkých podujatiach Grand Tour. Vingegaard pôjde Giro d'Italia

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa v tomto roku predstaví na Tour de France aj Giro d'Italia. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike sa tak bude usilovať stať sa ôsmym pretekárom v histórii, ktorý dosiahne celkový triumf na všetkých troch podujatiach Grand Tour.
Vingegaard zverejnil svoj tohtosezónny program v utorok na mediálnom termíne v rámci tréningového kempu v španielskej Nucii. Dvojnásobný šampión Tour de France vlani pridal do svojej zbierky úspechov prvenstvo na pretekoch Vuelta a Espana.
Na Gire bude štartovať premiérovo, preteky sa začnú 8. mája v Bulharsku a vyvrcholia 31. mája v Ríme. Pri absencii Slovinca Tadeja Pogačara bude hlavným favoritom na celkový triumf. Následne bude 4.-26. júla štartovať na TdF, ktorú už ovládol v rokoch 2022 a 2023. Tento rok však bude outsiderom proti dvojnásobnom obhajcovi titulu Pogačarovi.
„Už dlhšie som premýšľal o štarte na Gire. Sú to jedny z najväčších pretekov v kalendári a zároveň jedny, ktoré som dosiaľ neabsolvoval. Chcem ich určite zažiť a zdá sa mi, že teraz je ten správny čas. Vlaňajšie víťazstvo na Vuelte mi dodalo ďalšiu motiváciu a urobím všetko pre to, aby som vyhral aj v Taliansku. Rád by som pridal do mojej kolekcie ružový dres,“ vyznal sa 29-ročný Dán.
Vingegaard odštartuje sezónu 16. februára na pretekoch Okolo SAE, 23.-29. marca ho čaká Okolo Katalánska. „Za uplynulých päť rokov prebiehala moja príprava na Tour zakaždým približne rovnako. Tentoraz som sa rozhodol skúsiť niečo nové. Organizátori Gira nadizajnovali skvelú trasu.
Možno to nebude až taký náročný program ako v uplynulých rokoch, čo pre nás robí kombináciu Gira a Tour veľmi priaznivou,“ citovala ho agentúra AFP. Vingegaard sa bude snažiť zopakovať kúsok Pogačara z roku 2024, ktorý dosiahol cenné double - vyhral v tej istej sezóne Giro d'Italia i Tour de France.
Ak by sa mu podarilo uspieť na Apeninskom polostrove, napodobnil by úspechy legdnárnej sedmičky Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome, ktorí dokázali triumfovať na všetkých troch podujatiach Grand Tour.