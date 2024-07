Celý deň sme šli na plný plyn, hovoril víťaz o bláznivej etape. Na rovinke ho tesne minul letiaci bicykel

BRATISLAVA. Bola to ako klasika. Tento deň mal všetko, opisoval hektickú piatkovú etapu Tour de France 2024 Arnaud de Lie.

Ťažko ju vystihnúť. Do etapy, ktorá nakoniec skončila šprintom, prehovoril bočný vietor aj útok jedného z jazdcov z najlepšej desiatky. Pelotón sa prakticky celý deň nesutále delil na skupinky. V rôznych častiach etapy to bolo pod rôznymi okolnosťami. Neustále tak stále niekto velil do útoku a niekto sa snažil vrátiť to do hry.