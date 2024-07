ONLINE: 13. etapa na Tour de France 2024 LIVE

Pekný deň milovníkom cestnej cyklistiky. Dnes je na programe 13. etapa Tour de France 2024 a s ňou spojená šanca pre šprintérov.



Dnešnú etapu môžeme označiť aj prívlastkom transportná, pretože nás zavedie do Pyrenejí, kde nás cez víkend čakajú kľúčové etapy v súboji o celkové prvenstvo. Cyklisti sa dostanú do tradičného mesta Tour Pau, ktoré je cieľom etapy. Pau je už 75. krát na trase Tour de France za celú jej históriu. Jazdcov čaká porcia 165,3 kilometra, na ktorej sú dve vrchárske prémie.



Côte de Blachon (4. kat.)

Dĺžka: 1,5 km

Priemer: 6,9%

Vrchol: 38,3 km pred cieľom



Côte de Simacourbe (4. kat.)

Dĺžka: 1,8 km

Priemer: 6,4%

Vrchol: 29 km pred cieľom



Na trase je tiež rýchlostná prémia, ktorá je na méte 76,8 kilometra pred cieľom. Dojazd cyklistov do Pau očakávame po 17:20 pri prepočítanom priemere 47 km/h.