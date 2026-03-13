K favoritom patril aj český majster. Životný triumf si však vybojoval jazdec Astany

    Kolumbijčan Harold Tejada sa stal víťazom 6. etapy pretekov Paríž - Nice 2026. (Autor: REUTERS)
    TASR|13. mar 2026 o 18:15
    Harold Tejada zaútočil v zjazde tesne pred cieľom.

    Paríž - Nice 2026

    Výsledky 6. etapy (Barbentane - Apt, 179,3 km):

    1.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana

    3:54:38 h

    2.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    INEOS Grenadiers

    + 6 s

    3.

    Lewis Askey

    Veľká Británia

    NSN Cycling

    + 6 s

    4.

    Bryan Coquard

    Francúzsko

    Cofidis

    + 6 s

    5.

    Matteo Trentin

    Taliansko

    Tudor Pro Cycling

    + 6 s

    6.

    Laurence Pithie

    Nový Zéland

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 6 s

    Kolumbijský cyklista Harold Tejada z tímu XDS Astana nečakane triumfoval v piatkovej 6. etape pretekov Paríž - Nice.

    Na druhom mieste prišiel do cieľa 179,3 km dlhej trate z Barbentane do Apt so stratou šiestich sekúnd Francúz Dorian Godon vo farbách Ineosu Grenadiers a tretí v rovnakom čase finišoval Brit Lewis Askey (NSN Cycling).

    V záverečnom stúpaní skupina favoritov dostihla dvojčlenný únik a v tom momente mal veľmi dobrú šancu na víťazstvo aj Čech Mathias Vacek.

    Lenže chvíľkové poľavenie po stúpaní využil Tejada, ktorý odvážne zaútočil 3,5 km pred cieľom a napokon svoje úsilie dotiahol do úspešného konca. Vacek už záver vypustil a klasifikovali ho na 11. priečke.

    Vo veku 28 rokov sa dočkal Tejada druhého víťazstva, ktoré možno označiť za životné. Predtým vyhral etapu na domácich pretekoch Okolo Kolumbie 2024.

    Do konca prestížneho podujatia zostávajú dve etapy a priebežný líder celkovej klasifikácie Dán Jonas Vingegaard do nich pôjde s výrazným náskokom 3:22 min. na Kolumbijčana Daniela Martíneza.

    Priebežné poradie po 6. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    21:16:50 h

    2.

    Daniel Felipe Martínez

    Kolumbia

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 3:22 min

    3.

    Georg Steinhauser

    Nemecko

    EF Education-EasyPost

    + 5:50 min

    4.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    INEOS Grenadiers

    + 6:09 min

    5.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain - Victorious

    + 7:37 min

    6.

    Marc Soler

    Španielsko

    UAE Emirates - XRG

    + 8:15 min

