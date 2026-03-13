K favoritom patril aj český majster. Životný triumf si však vybojoval jazdec Astany

Paríž - Nice 2026
Výsledky 6. etapy (Barbentane - Apt, 179,3 km):
1.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana
3:54:38 h
2.
Dorian Godon
Francúzsko
INEOS Grenadiers
+ 6 s
3.
Lewis Askey
Veľká Británia
NSN Cycling
+ 6 s
4.
Bryan Coquard
Francúzsko
Cofidis
+ 6 s
5.
Matteo Trentin
Taliansko
Tudor Pro Cycling
+ 6 s
6.
Laurence Pithie
Nový Zéland
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 6 s
Kolumbijský cyklista Harold Tejada z tímu XDS Astana nečakane triumfoval v piatkovej 6. etape pretekov Paríž - Nice.
Na druhom mieste prišiel do cieľa 179,3 km dlhej trate z Barbentane do Apt so stratou šiestich sekúnd Francúz Dorian Godon vo farbách Ineosu Grenadiers a tretí v rovnakom čase finišoval Brit Lewis Askey (NSN Cycling).
V záverečnom stúpaní skupina favoritov dostihla dvojčlenný únik a v tom momente mal veľmi dobrú šancu na víťazstvo aj Čech Mathias Vacek.
Lenže chvíľkové poľavenie po stúpaní využil Tejada, ktorý odvážne zaútočil 3,5 km pred cieľom a napokon svoje úsilie dotiahol do úspešného konca. Vacek už záver vypustil a klasifikovali ho na 11. priečke.
VIDEO: Zábery z 6. etapy pretekov Paríž - Nice 2026
Vo veku 28 rokov sa dočkal Tejada druhého víťazstva, ktoré možno označiť za životné. Predtým vyhral etapu na domácich pretekoch Okolo Kolumbie 2024.
Do konca prestížneho podujatia zostávajú dve etapy a priebežný líder celkovej klasifikácie Dán Jonas Vingegaard do nich pôjde s výrazným náskokom 3:22 min. na Kolumbijčana Daniela Martíneza.
Priebežné poradie po 6. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
21:16:50 h
2.
Daniel Felipe Martínez
Kolumbia
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:22 min
3.
Georg Steinhauser
Nemecko
EF Education-EasyPost
+ 5:50 min
4.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
INEOS Grenadiers
+ 6:09 min
5.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain - Victorious
+ 7:37 min
6.
Marc Soler
Španielsko
UAE Emirates - XRG
+ 8:15 min